El delegado del Gobierno recalca que no había que informar a Noriega y que las administraciones deben "cumplir la ley"

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, ha recalcado este jueves de que no había la obligación de informar de "una resolución judicial" al alcalde de Santiago, Martiño Noriega, y tras defender la actuación policial y de la Delegación ante los disturbios registrados el martes en la capital gallega, ha subrayado que "todas" las administraciones deben "cumplir la ley".

"Por centrar un poco el tema, lo que había era una okupación ilegal de una propiedad privada; los propietarios siguieron el procedimiento establecido y como consecuencia, hubo un juez que dictó un auto en el que ordenaba el desalojo", ha esgrimido, antes de incidir en que se actuó "de acuerdo con este auto judicial".

Ya por la tarde, ha esgrimido que se convocó "una manifestación ilegal" y que, además, ésta fue "tremendamente violenta".

En ella, ha apuntado que participaron "una serie de personas" y que un grupo estaba integrado por individuos que iban "encapuchados" y que actuaron "violentamente" ante la Policía Nacional.

Ha añadido que ésta actuó "de forma proporcionada y congruente" con la finalidad "de garantizar el orden público" y, sobre todo, de "proteger a los ciudadanos y los bienes de carácter público", así como para evitar que se produjesen "otras circunstancias".

"CUMPLIR LA LEY"

"Estos son los hechos. No hay más. La Policía actúa bajo criterios de legalidad, como la Delegación, y creo que todas las administraciones tenemos que actuar respetando la ley, la legalidad y las actuaciones judiciales", ha recalcado, antes de añadir

que "cualquier otra manifestación al margen no es admisible en un Estado Democrático".

En cuanto a las quejas de Noriega, ha recalcado que no hay obligación de informarle de este tipo de pasos. "¿Desde cuándo la Policía informa, ya no al alcalde de Santiago, sino a cualquier otra autoridad que no sea parte interesada de una decisión judicial?", se ha preguntado.

Dicho esto, ha indicado que la resolución se le comunicó al propietario y la Policía actuó conforme a la legalidad.

"No entiendo la polémica, cualquier otra cosa son fuegos de artificio", ha reflexionado, antes de concluir que "todos", pero especialmente quienes tienen puestos de "responsabilidad" en las administraciones deben velar porque se "cumpla la ley, proteger a los vecinos y evitar los altercados".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.