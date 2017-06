Foro presenta Tabacalera como centro cultural de proximidad, sede del FICX y espacio abierto creativo

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha presentado este jueves la propuesta del Plan de Usos de Tabacalera para convertir el histórico edificio en un centro de interpretación histórico, pero también un Centro Cultural de Proximidad, con espacio para las empresas culturales y creativas de la ciudad y que será la nueva sede del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que el objetivo es debatir ahora la propuesta con los grupos municipales para dejar cerrado el debate con la oposición en torno a una propuesta final este mes de junio.

En paralelo, se están realizando las obras de consolidación del edificio, cuyo plazo de finalización se estima para el primer trimestre del año, por un importe de 4,5 millones de euros. Unos trabajos que ya han permitido importantes ahorros, casi de la mitad, y que han sacado a luz vestigios arqueológicos e históricos importantes.

El proyecto, asimismo, cuenta con dos partes, el acondicionamiento de espacios en el histórico edificio, por un lado, y la construcción de uno de nueva planta, comunicados entre sí. La alcaldesa, asimismo, ha resaltado que el Plan de Usos obedece en gran parte al proceso de participación llevado a cabo, en el que han participado 1.100 personas.

Tabacalera, por otro lado, ya no albergará los fondos museísticos de la ciudad como se había contemplado en un primer momento, pero sí se pondrá en valor los restos arqueológicos hallados, aunque no todos. Algunos de ellos se documentarán y no se exhibirán al público. Junto a los restos arqueológicos, están otros con valor histórico, al haber sido durante muchos años Fábrica de Tabacos, y anteriormente convento.

Entre otras cosas, se ha destacado también que en el nuevo edificio se ubicará, en dos plantas, la sede del Festival Internacional de Cine de Gijón y servicios de cafetería, mientras que en la planta de acceso se ubicarían espacios polivalentes y un salón de actos con capacidad para 400 personas.

En cuanto al Centro Cultural de Proximidad, ocupará dos plantas del edificio histórico, una de 330 metros cuadrados y otra de 365. Se quiere con ello, dar respuesta a una petición recurrente de los vecinos de contar en el barrio con un centro municipal. Este se ubicaría en lo que se conoce como Casa del Director.

