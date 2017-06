Álvarez (UGT) pide a Rajoy un pacto de Estado transversal que dote de recursos a la industria

"España es un país que necesita diálogos, entendimientos y acuerdos", ha aseverado Álvarez, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de parafrasear a Rajoy al señalar que "lo que funciona no hay que tocarlo y si se toca es para mejorarlo".

En este sentido, Josep María Álvarez ha señalado que en la industria "hay mucho trabajo que hacer" y "muchas cosas que mejorar" porque sin este sector será "muy difícil" recuperar los niveles de salarios y estabilidad, así como alcanzar las cuotas de bienestar perdidas.

Para lograrlo, ha recalcado que hay que tratar de poseer unas bases sólidas que permitan encarar el futuro y abordar el debate en torno a términos como el modelo productivo o la reindustrialización para avanzar en ellos.

El secretario general de UGT ha remarcado, además, que es importante atender a una serie de factores en el ámbito industrial para lograr su impulso, como la formación dual entre empresas y universidades.

También ha destacado la necesidad de abordar el futuro del ámbito energético, en el que ha dicho que sería bueno un acuerdo estratégico que se ajuste a las posibilidades de España y ha reiterado que no se puede renunciar a una energía nuclear segura.

Asimismo, ha señalado que el futuro del carbón no se puede acabar en 2018 y ha recalcado que todo esto no es incompatible, ni debe serlo, con la apuesta por las energías renovables. "No es ninguna contradicción", ha puntualizado.

Finalmente, Josep María Álvarez, quien ha remarcado que UGT pertenece a los afiliados, ha destacado que la solución a los problemas de los trabajadores pasa de forma indiscutible por la capacidad de interlocución.

La jornada "La industria en España. Reflexiones' ha sido clausurada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que ha sido la primera vez en su trayectoria política que ha intervenido en un acto del sindicato.

