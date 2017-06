Broto defiende los servicios sociales "para todos" y dice que el PP sigue en la "etapa Rudi"

En su intervención, María Victoria Broto ha asegurado que "sigue existiendo" la situación de desigualdad, espetando a los diputados del PP que desde el Gobierno de España "no están haciendo nada", y ha negado que este sea un problema "coyuntural".

Ha llamado la atención sobre el empleo precario, aseverando que "la reforma laboral hace que tengamos muchos trabajadores pobres" y que los populares se han "cargado" la relación que tiene que haber entre empresarios y trabajadores para que estos reivindiquen sus derechos. Por eso "lo que hemos hecho es blindar los derechos sociales" con el objetivo de que la política sea "un instrumento al servicio del bienestar de los ciudadanos".

Ha preguntado a Marín si cree que en 2013, cuando gobernaba el PP, había menos problemas sociales que en la actualidad, subrayando que "había más problemas" y que aquel año el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi gastó en el IAI lo mismo que el de Javier Lambán ha invertido en la mitad de 2017 "porque no se pagaba a las personas que tenían derecho" y se realizaba una política de "pobreza planificada". Los socialistas consideran que tienen derecho al IAI todas las personas que cumplen los requisitos, lo que ha dado "mucha tranquilidad" a la población, ha añadido Broto.

Asimismo, la consejera ha apostado por la igualdad, la equidad, los derechos y un modelo en el que "todas las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida", mientras los populares impulsan una sociedad "el sálvese quien pueda" y "una vuelta a la caridad y la beneficencia", ha considerado, preguntándose "qué

libertad tiene un niño que nace en una familia pobre".

FINES ELECTORALISTAS

Por su parte, la diputada del PP, Ana Marín, ha echado en cara a la consejera que dos años después del inicio de la legislatura no se ha aprobado ninguna ley contra le emergencia social de las que prometió Javier Lambán, espetándole que "ustedes no han hecho nada de nada por paliar un problema que exageraron al límite con fines electoralistas", lo que arroja "un triste balance" y responde al "fracaso" del PSOE debido a que "bienestar e izquierdas son dos palabras que no pueden ir en la misma frase". El PSOE desarrolla "un proyecto de marketing, vacuo, estéril, inadecuado", ha considerado Marín.

Ha preguntado a Broto si cree que los ciudadanos quieren "un cheque -Sánchez en lugar de un empleo", expresando que la sociedad "quiere avanzar". Sobre el incremento de las personas dependientes atendidas en el sistema de atención a este colectivo, la diputada del PP ha indicado que "es la tónica general" en todas las comunidades.

"Los aragoneses no queremos subsidios, queremos trabajar, queremos libertad", ha continuado Marín, quien ha dicho que se sentiría orgullosa de que cada vez hubiera menos aragoneses cobrando el IAI.

En su opinión, el Gobierno de Lambán solo atiende la "emergencia socialista", lo que ha atribuido al hecho de que los socialistas "no tienen proyecto ni de presente ni de futuro". A

los socialistas "les preocupan tanto los parados que en cuanto tienen ocasión los multiplican", ha destacado.

La diputada del PP, Pilimar Zamora, ha criticado el "cinismo" y la "cara" de los populares por presentar esta iniciativa y ha recalcado que "lo que no está haciendo este Gobierno es continuar las medidas que implementó el Gobierno de Rudi". Actualmente hay menos hogares que en la legislatura pasada con todos sus miembros en paro, los perceptores del IAI tardan menos meses en cobrar y se ha restituido a más de 3.000 personas el derecho a la asistencia sanitaria.

Desde Podemos, Amparo Bella ha considerado que "la desigualdad ha venido causada por las políticas del PP y las sucesivas reformas laborales, que han lanzado a los trabajadores al precariado con unos sueldos infames", de ahí la apuesta de la formación morada por "un rescate de emergencia".

Ha criticado la gestión de Rudi, al señalar que en la legislatura pasada tres de cada 10 trabajadores cobraron menos de 600 euros mensuales y desaparecieron numerosas pymes industriales, a lo que se suma la importante brecha salarial de género y el recorte del presupuesto para la prevención de la violencia machista. Ha alertado contra la pobreza estructural.

En representación del PAR, Elena Allué ha advertido de que continúa la situación de pobreza y vulnerabilidad social con el Gobierno de Lambán y que algunos datos han empeorado, pese al incremento de los ingresos de la Comunidad Autónoma. Es necesario dar una respuesta "pronta y urgente" a la pobreza, ha continuado.

La parlamentaria de Cs, Desirée Pescador, ha expresado que el hecho de que el Departamento de Ciudadanía se haya convertido en "estrella" es prueba del "fracaso"del Ejecutivo ya que "muchos aragoneses ven los servicios sociales como único salvavidas". Ha manifestado que los socialistas "han pensado antes en sus intereses partidistas" que en otras cuestiones de interés general.

Por último, el diputado del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA), ha planteado que el modelo de la izquierda "está amputado por su neoliberalismo

con la Ley de Estabilidad Presupuestaria", echando en cara a los populares que "han construido países ricos con muchos trabajadores pobres". Ha defendido "el cheque dignidad, que la población pueda vivir con normalidad".

