Celaya estima que en septiembre podrían empezar las obras del Hospital de Alcañiz

Celaya ha comparecido en el pleno de las Cortes autonómicas para hablar de grandes infraestructuras sanitarias a petición del grupo 'popular', donde ha comentado que solo con "corregir" lo que el anterior Ejecutivo PP-PAR "destrozó nos podríamos sentir satisfechos", para apuntar que los grandes hospitales de la Comunidad son "infraestructuras antiguas" que tienen un "uso intensivo", pero en la legislatura pasada "no se hicieron inversiones significativas y por eso "se ha retrasado su renovación".

Asimismo, ha ironizado, con un "prorrateo" de lo que van a recibir Canarias y País Vasco por apoyar diputados de esas Comunidades los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se podría mejorar lo que se destina a infraestructuras sanitarias en Aragón y también ha señalado que es preciso que mejore la financiación sanitaria.

Celaya ha indicado que para el nuevo Hospital de Teruel está el proyecto y "el próximo paso es hablar con Hacienda y plantear que hay que hacer un plurianual", mientras que en el hospital actual de esa ciudad "el año pasado se arreglaron los quirófanos" y en el Hospital San Jorge de Huesca "lo más prioritario es reformar las urgencias" para lo que "estamos redactando el plan funcional y este año se convocarán el concurso".

En el caso del Hospital Miguel Servet, Celaya ha apuntado que se ha redactado el proyecto para la reformar del hospital de día de oncología, el laboratorio de anatomía patológica y la reforma integral de la unidad de farmacia y se actuará "de forma progresiva porque es necesario ir liberando espacios". Este año se ha construido la nueva cafetería.

El consejero ha precisado que en 2018 está previsto mejorar la sectorización de la zona central de este hospital, la más antigua, para la evacuación en caso de incendio y "en breve empezarán las obras" para acondicionar el bunker para el acelerador lineal y ya están adjudicadas las obras, "para que empiecen antes del verano" de ampliación de 19 a 30 camas de la unidad de agudos de psiquiatría.

HOSPITAL CLÍNICO

Celaya ha apuntado que en el caso del Hospital Clínico se ha finalizado la reforma de las urgencias y se ha preparado un espacio para un nuevo acelerador y para un PET-TAC, mientras que la resonancia nuclear "la vamos a sustituir lo antes posible" y "el año que viene se realizará la rehabilitación de la lavandería".

Además, ha anunciado que la unidad de hemodiálisis se va a llevar al centro de especialidades Inocencio Jiménez, donde también se va a crear una unidad de salud mental y se va a instalar una resonancia magnética.

El Hospital Royo Villanova "se ha quedado insuficiente" de espacio, pero no se puede ampliar porque está catalogado. En él, este año "se han sustituido dos ascensores y tenemos pendientes una adaptación de las urgencias, la reforma de la farmacia y mejorar las cocinas", ha dicho el titular de Sanidad.

NO HAY DINERO

La diputada del PP, Carmen Susín, ha advertido de que el Gobierno "lleva dos años mareando la perdiz", pero no hay dinero en el Presupuesto y en los hospitales Miguel Servet y Clínico "solo van a reformar las cafeterías", en Teruel quizá "pretenden adjudicar la obra el último mes de legislatura", mientras que han desaparecido nueve millones de euros del total de la cuantía del Hospital de Alcañiz para este año.

"A qué broma pesada nos están sometiendo", ha preguntado al consejero, para criticar que "no tienen intención de invertir ni un euro en las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca", pero usan esta actuación como "excusa" para no atender el resto de necesidades de infraestructuras sanitarias en la ciudad, mientras que el Hospital de Jaca "lo dejan morir de inanición".

La diputada del PSOE, Olvido Moratinos, ha comentado que el PP está haciendo de las infraestructuras sanitarias "punto central" de su oposición al Gobierno porque en el resto de cuestiones "no pueden decir nada", como en el caso de las listas de espera, el plan de crónicos o el plan de salud mental, y también por ser una cuestión "donde pueden causar fricción" entre quienes han apoyado los Presupuestos.

La parlamentaria de Podemos, Itxaso Cabrera, ha preguntado al consejero por el estado de las obras consideras "urgentes" en el plan de infraestructuras presentado por el Gobierno, un documento que ha querido saber "si va a ser la hoja de ruta o lo va a modificar", y ha apostillado que en el caso del Hospital de Alcañiz "llevamos diez años hablando y nadie ha ejecutado lo presupuestado".

MENTIRAS

La diputada del Partido Aragonés, Berta Zapater, ha señalado que hay "deficiencias en muchos hospitales que no están presupuestas" y el Ejecutivo "no puede sacar pecho por cambiar un ascensor que está roto", para esgrimir que "con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver" y sobre el Hospital de Alcañiz ha indicado que el actual Gobierno "lo iniciará", aunque ha dudado que sea este año, "pero no se acabará en 2021, como ha dicho el presidente Javier Lambán".

La parlamentaria de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha comentado que según el "supuesto plan de infraestructuras, donde no todas las actuaciones están cuantificadas, serían necesarios 250 millones de euros" lo que significa 62 millones al año entre 2016 y 2019, cuando el Presupuesto de este año es de 17 millones, si se restan los 13 previstos para media y alta tecnología, una cifra que "no llega ni de lejos" por lo que "algo no cuadra".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, que ha intervenido por el grupo mixto, ha explicado que el aumento presupuestario en sanidad se ha dedicado a "mejorar el capítulo de personal" y a "aflorar" el gasto que el anterior Gobierno "comprometía, pero no presupuestaba". Asimismo, ha manifestado a la diputada del PP "que usted mejor que nadie sabe la inversión en infraestructuras que hubo la legislatura pasada".

