La gestora del PP apela la unidad y buscará una candidatura única de cara al congreso local

De Rueda ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por otros ocho miembros de la gestora, los cuatro que faltaban no pudieron acudir por motivos laborales. Ha asegurado que no tiene intención de ser candidato a presidir el PP de Avilés tras el congreso ni a aspirar a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales. "Mi misión es pilotar la nave hasta el congreso", ha dicho.

El presidente de la gestora ha justificado la creación de la misma porque "la situación de Avilés no era normal, se habían saltado todos los puentes". Y ha asegurado que ahora "es el momento adecuado" para hacerlo. Ha negado que fuera una venganza del PP de Asturias contra la ex presidenta del PP local, Carmen Rodríguez Maniega y ha valorado "la paciencia" de la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández.

De Rueda ha señalado que no hay fecha para el congreso local ni tampoco nombres. "Habrá un periodo para eso y no es ahora", ha dicho tras manifestar que "la lista única es lo deseable, pero no lo puedo garantizar".

El presidente de la gestora ha hecho varios llamamientos a la unidad. "No creo que tenga que salir nadie, sino entrar más gente. Cuento con toda esta mesa". "Hemos venido a abrir puertas y ventanas", ha dicho tras pedir que se mire al futuro. "Tenemos que ser una opción seria, nuestro enemigo está en el Ayuntamiento", ha añadido.

