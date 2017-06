González habló con Zaplana de apartar al juez Velasco y que volviera García Castellón

El magistrado Manuel García Castellón, titular de la plaza en la Audiencia Nacional que ha dejado libre el juez Eloy Velasco, protagonizó —aunque no se pronunció su nombre— una de las conversaciones grabadas por la policía a Ignacio González que se han incorporado al sumario del caso Lezo.



"Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño", le dijo a Eduardo Zaplana, exministro de Justicia, meses antes de que estallara la operación por la que el expresidente madrileño ha terminado en prisión provisional.



"Un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no", le dijo González a Zaplana, según publicó en abril El Español. "Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...", continúa. González, según el medio, maniobraba para apartar a Velasco, que ya instruía Púnica.



Fuentes cercanas a García Castellón desvelaron el miércoles que, tras 17 años en situación de servicios especiales, en los que ha ejercido de magistrado de enlace en Francia e Italia, el juez pedirá volver a su plaza en la Audiencia Nacional tras la marcha del interino.



"Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla", afirmó González.



Con Zaplana también habló del posible nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción.



"Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo, porque el que quieren poner de fiscal… El que quieren poner de fiscal Anticorrupción, te digo yo a ti, que yo ya lo intenté en su día, pero no tenía no sé qué requisito. Él era el fiscal jefe de Madrid, que es un tío... bueno… se llama Moix, es un tío serio y bueno", dijo.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora: