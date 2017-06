María Teresa Campos, sin piedad con Jorge Javier Vázquez en directo en 'Sálvame'

La presentadora María Teresa Campos, en plena convalecencia por el ictus que sufrió recientemente, atendió la llamada que le hizo el presentador Jorge Javier Vázquez en directo desde el programa Sálvame y la veterana no dudó en leerle la cartilla por el trato que le dio al que es su pareja, Edmundo Arrocet, en Supervivientes.

Jorge Javier Vázquez tuvo unas serias palabras para Arrocet a raíz de un error cometido por este en el reality Supervivientes y la insistencia y firmeza del presentador no gustó a María Teresa Campos, a pesar de la buena relación que tiene con el conductor de Sálvame.

Así, siempre manteniendo un tono entre la seriedad y la broma, Campos respondió a Jorque Javier Vázquez diciéndole "¿Qué es lo que quieres?". Vázquez le preguntaba después si se le había pasado el enfado "de lo del jueves con Edmundo". "No, no se me ha pasado", respondía la presentadora.

En un tono más guasón, le decía Campos a Jorge Javier que "cuando tu conducta vaya mejorando poco a poco, si progresas adecuadamente, entonces me podrás llamar y yo te atenderé como un ser normal".

Lo que no puedo es estar yo todos los días molestándome con tus mensajes con un ojo tapado.

"A la palapa va a ir quien yo sé", decía María Teresa Campos ante la insinuación de Vázquez de si acudiría a visitar a su pareja. "A ti te vendría muy bien porque adelgazarías más que ya te estás poniendo otra vez gordo", le decía sin dudar la presentadora, antes suavizarlo asegurando que Jorge Javier Vázquez estaba "muy guapo".

Sobre su recuperación, la presentadora aseguró que no tiene prisa, "sólo hago todo lo que me dicen que tengo que hacer", pero aseguró tener muy claro que ésto no le afectará: "Si sigo viviendo quiero seguir viviendo mi vida, la vida que he vivido".

Y sobre el hecho de que tiene que usar gafas de sol por la afección de uno de sus ojos, no dudó en recordar que "Risto Mejide sale con gafas de sol a las diez de la noche, así que yo puedo trabajar porque de lo demás estoy perfectamente".