Sara Casasnovas, tras la deportación de su agresor: "Soy afortunada, he vencido"

Tras haber sido deportado el alemán que la agredió con una ballesta en 2009, la actriz Sara Casasnovas ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que está "feliz, dispuesta a continuar mi vida, como siempre, a seguir trabajando y sonriendo".

Los hechos ocurrieron a la salida del teatro donde trabajaba la actriz, cuando el ciudadano alemán Arndt Meyer intentó matar en 2009 a la actriz con una ballesta. Arndt Meyer ha cumplido sus años de condena por el intento de asesinato y éste miércoles se le trasladó al aeropuerto de Barajas y, tras el vuelo, fue entregado a la Policía alemana.

"Soy afortunada, he vencido, vencer es ver que los míos celebran la victoria", decía emocionada la actriz, que ha aprovechaba para hacer ver que éste incidente le afectó no sólo en lo personal, si no también en lo laboral: "Unos días después de que esto sucediera me dijeron adiós en el trabajo y desde ese suceso disminuyeron notablemente mis oportunidades laborales, lo cual no quita que yo haya seguido trabajando todo lo que he podido", dijo

En julio de 2010, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al alemán a ocho años de prisión por disparar con una ballesta a la actriz a la salida del teatro Reina Victoria de Madrid, el 7 de junio de 2009.

Los magistrados le impusieron seis años y tres meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a un año y nueve meses de cárcel por otro de tenencia ilícita de armas, ambos con la circunstancia atenuante de trastorno de la personalidad.

También se ha sabido que el mismo hombre había acosado a otras seis actrices españolas, por lo que el entorno de Casasnovas le sigue considerando un peligro.