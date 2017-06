Trump decide retirar a EE UU del acuerdo del clima de París, pero intentará "renegociarlo"

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha hecho oficial este jueves la salida de EE UU del Acuerdo de París sobre el cambio climático, una decisión que ya adelantaban este miércoles varios medios estadounidenses. Sin embargo, el mandatario ha avisado de que su intención será "renegociarlo" para lograr un acuerdo "más justo".

"Para cumplir mi deber de proteger América y sus ciudadanos, Estados Unidos se va a retirar del acuerdo del clima de París", ha dicho Trump en una comparecencia en los jardines de la Casa Blanca, que fue interrumpida en este punto por el aplauso de los asistentes.

Sin embargo, Trump ha avisado que Estados Unidos saldrá del acuerdo para intentar renegociarlo para lograr un acuerdo "más justo".

"Vamos a empezar a renegociar y veremos si podemos mejorar este tratado", dijo el presidente.

La salida del acuerdo comienza desde este mismo jueves. Trump ha señalado que cesan "a partir de hoy" todas las obligaciones no obligatorias del pacto.

Trump ha calificado el acuerdo de "draconiano" y lo acusa de redistribuir "la riqueza de EE UU a otros países". También lo calificó como "un ejemplo de un trato que es desventajoso para Estados Unidos".



"He sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París", ha argumentado el presidente sobre la salida.



El Acuerdo de París se firmó durante el mandato del presidente estadounidense Barack Obama, quien definió ese pacto como "un punto de inflexión" y la "mejor oportunidad" para salvar al planeta.

Tras el anuncio de Trump, Obama ya ha reaccionado con un comunicado en el que asegura que, incluso con la falta de liderazgo por parte del Gobierno estadounidense, habrá varios estados, ciudades y empresas que darán "un paso adelante" para aprovechar las oportunidades que el acuerdo creará.

La meta propuesta por Obama dentro del marco del Acuerdo de París es que Estados Unidos reduzca para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 por ciento con respecto a los niveles de 2005.

JUST IN: Former Pres. Obama on Paris Agreement: “In the absence of American leadership…states, cities, and businesses will step up" pic.twitter.com/vXfkFKaI1Z