Diputación y ATECE Gipuzkoa organizan una carrera solidaria este domingo para ayudar a las personas con daño cerebral

La diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, ha subrayado que resulta "de gran importancia hacer visible en la sociedad la realidad" de esta lesión. Asimismo, ha añadido que el Departamento de Políticas Sociales apoya a ATECE Gipuzkoa, asociación de personas afectadas por daño cerebral adquirido de Gipuzkoa, que cuenta con 480 socios, de los cuales 210 son personas con esa lesión, en "esa labor de visibilización y ofreciendo ayuda psicológica".

"La mayoría de las veces el daño cerebral sucede de manera repentina, y a pesar de incidir en la prevención no hay manera eficaz de evitarla", ha explicado Peña, quien ha incidido en que "lo que es más grave es que no tiene curación; hay tratamientos para paliar las consecuencias de la enfermedad, pero no tiene tratamiento". "Afecta principalmente a hombres de entre 40 y 60 años, pero puede afectar a cualquiera", ha señalado.

Con el fin de dar a conocer la enfermedad y obtener ayuda para los afectados, la asociación ha organizado la V edición de la Carrera Solidaria. Las personas interesadas tienen que realizar la inscripción previa en la web de kirolprobak http://www.kirolprobak.com, dado que habrá un número limitado de participantes.

La edición de este año dará comienzo a las diez de la mañana con la carrera de 5 kilómetros, que se realizará por la ciudad con salida y llegada en el miniestadio. A continuación, darán comienzo las carreras para niños y niñas de 1º a 6º de Primaria, y por último, a las 12.00 horas, los afectados por la enfermedad y todas aquellas personas que quieran acompañarles realizarán las vueltas solidarias. "Habrá talleres para infantiles, photocall y reparto de premios para los participantes", han añadido.

El presidente de ATECE Gipuzkoa, José Manuel Amador, ha explicado que el colectivo de personas afectadas es "muy heterogéneo", tanto respecto a la edad como a las "secuelas" que padecen. "En un principio fue de gran ayuda la creación de una asociación que unió a todo un colectivo, con el paso de los años, hemos ido creciendo, el número de socios ha ido en aumento, y sobre todo, ha ido creciendo el numero de actividades que ofrecemos", ha señalado Amador.

ATECE ofrece servicios y actividades específicas para las personas afectadas y sus familiares como ayuda psicológica y neuropsicológica, atención social, rehabilitación cognitiva, talleres de manualidades y pintura, fisioterapia, logopedia, grupos de autoayuda, programas de ocio y tiempo libre, programas de vacaciones y conferencias sobre prevención.

Según los últimos datos, en Euskadi hay 20.000 personas con daño cerebral. Se produce por ausencia de oxígeno en el cerebro, y existen varias causas que pueden provocarlo: tumor cerebral, accidente, ictus o similar, entre otros. Se trata de un colectivo muy plural; en función de la enfermedad los pacientes pueden tener lesiones más o menos graves y existen grandes diferencias entre las personas afectadas. Algunas personas pueden ser totalmente autónomas para la vida diaria, pero a su vez hay otras totalmente dependientes.

