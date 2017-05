Enrique Krauze conversa sobre populismo y libertad, en Ibercaja Patio de la Infanta

Krauze estará acompañado por los escritores Daniel Gascón e Ismael Grasa y será presentado por el vicedirector de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Manuel Pizarro, a las 19.00 horas, en Ibercaja Patio de la Infanta, con entrada libre, previa inscripción, hasta completar el aforo, en 'obrasocial.ibercaja.es'.

Historiador, biógrafo y ensayista, Enrique Krauze (Ciudad de México, 1947) es autor entre otras obras de 'Caudillos culturales de la revolución mexicana', 'Biografía del poder', 'Redentores: Ideas y poder en América Latina', 'Octavio Paz: El poeta y la revolución', 'El poder y el delirio', o 'Personas e ideas'.

Ha escrito en The New York Times, The New York Review of Books, The New Republic, Dissent y El País, entre otros medios. Fue subdirector de la revista Vuelta de Octavio Paz. Es el director de la editorial Clío y de la revista Letras Libres, que se publica en México, España y en su versión online.

Entre sus materias de análisis, este intelectual estudia desde hace tiempo el populismo y sus líderes, y conoce las claves de un movimiento que, en sus diferentes formas, ha cobrado fuerza en Europa en los últimos tiempos, han indicado en Ibercaja en una nota de prensa.

El acto será presentado por Manuel Pizarro, vicedirector de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, y, entre otras funciones, académico de las Reales de Jurisprudencia y Legislación, de Ciencias Económicas y Financieras y de la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.

A continuación, el ponente conversará con los escritores Daniel Gascón e Ismael Grasa. Gascón (Zaragoza, 1981), es un joven pero prestigioso escritor y crítico literario. En 2013, publicó 'Entresuelo' y es el editor responsable en España de Letras Libres.

Ismael Grasa (Huesca, 1968) es autor de varias novelas, relatos y ensayos y ha colaborado con Heraldo de Aragon, el País y Letras libres. En 2007, recibió el premio Ojo crítico de Narrativa por su obra 'Trescientos días de sol'. Su última obra publicada es 'Una ilusión' y es autor también de 'La flecha en el aire', un ensayo de filosofía.

CICLO DEL ANIVERSARIO

El ciclo de conferencias en el que se enmarca la participación de Krauze forma parte del programa cultural 'Pasión por la libertad', que rinde homenaje a aquellos ilustrados aragoneses que crearon en el siglo XVIII la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, institución fundadora de Ibercaja y que mantiene vigente su compromiso con el desarrollo social, económico e intelectual.

Iniciado en noviembre, ha contado con la intervención de ilustrados contemporáneos de distintas áreas de actividad y saber, como José Antonio Zarzalejos, Jaime Caruana, Vicente del Bosque, José Antonio Marina, Isabel Guerra y Pilar López.

También han participado personalidades del mundo del periodismo, la economía, el deporte, la educación, el arte, la política, la empresa y la investigación, que ofrecen sus reflexiones, inquietudes y conclusiones en su ámbito de conocimiento, con la libertad y el esfuerzo como principios de creación y de impulso al progreso.

Con este friso intelectual, Ibercaja quiere compartir con la sociedad la celebración de sus 140 años de servicio y fidelidad a los clientes y trasladar la promesa de su firme vocación de seguir siendo útil, tanto desde el banco, como desde la fundación.

