Tordesillas celebrará el primer viaje de Carlos V a España con un festival de teatro con Concha Velasco como Juana I

Tordesillas (Valladolid) celebrará los actos de conmemoración del V Centenario del primer viaje a España de Carlos V con exposiciones, congresos, deportes, iniciativas solidarias y un festival de teatro en el que destaca la interpretación de Concha Velasco como reina Juana I de Castilla en una actuación que se desarrollará en la Plaza Mayor de la Villa.

Los actos se desarrollarán a lo largo de este año y parte de 2018, cuando culminarán con la tradicional recreación de la llegada de la reina Juana I a Tordesillas, que se desarrolla todos los meses de marzo en la localidad.

Así lo ha explicado el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, quien ha presentado en la sede de la Diputación de Valladolid los actos junto a miembros de su equipo, la diputada de Cultura, Inmaculada Toledano, el director de la Fundación Villalar, Juan Zapatero, y la delegada de Patrimonio Nacional, Elvira Prado.

El primer edil ha recordado que se pretende recordar el primer viaje que Carlos V realizó a la Villa -a donde acudió al menos en una docena de ocasiones- el 4 de noviembre de 1517, cuando buscó el reconocimiento de su madre para el gobierno de reino, lo que supuso su coronación como rey el 9 de febrero de 1518 en Valladolid.

Para conmemorar este hecho, y como integrante de la red internacional de ciudades de los itinerarios de Carlos V, Tordesillas ha preparado un conjunto de actividades de todo tipo que comenzarán este mes de junio y que tendrán como uno de los principales exponentes el ciclo de teatro que se desarrollará del 16 al 18 de este mes en la Plaza Mayor.

Entre las obras destaca la interpretación de Concha Velasco, que encarnará a la reina Juana I de Castilla en el montaje 'Reina Juana', escrito por Ernesto Caballero y que se pondrá en escena el 17 de junio a las 22.30 horas.

A esta se sumará la obra 'Carlos V, Cartas al Emperador', de Teatro del Navegante, que se podrá ver el día anterior a la misma hora, al igual que 'Cervantina', un montaje con versiones y diversiones sobre textos de Cervantes interpretados por Ron Lalá y dirigidos por Yayo Cáceres.

El precio de las entradas será de 10 euros el viernes y de 20 el sábado y el domingo (se podrán comprar en la Oficina de Turismo y el Centro de Día de la localidad así como en Ticketmaster), con un aforo de 900 personas para cada función.

OTRAS ACTIVIDADES

Al ciclo de teatro se suman varias exposiciones, un concurso de pintura rápida (24 de septiembre) que se desarrollaba en la localidad en los años 80 y 90 y que se retoma ahora, además de concursos de relatos, actos solidarios como un Festival Infantil el 10 de junio cuya recaudación se destinará a un programa contra el tráfico de mujeres de la India, el I Barber Show el 2 de julio a beneficio de 'We can be heroes' o 'Libros que alimentan', una iniciativa en la que se repartirán libros a cambio de alimentos que se entregarán a Cruz Roja (del 16 de octubre al 16 de marzo).

Las Casas del Tratado acogerán espectáculos de luz y sonido (8 de julio, 5 de agosto y 4 de noviembre), recorridos "participados" por el casco histórico y Plaza Mayor (29 de julio, 5 y 12 de agosto) y los días 22 y 23 de octubre se desarrollará en las Casas del Tratado de la Villa el XIV Congreso Internacional del Encaje de Castilla y León.

Un concurso de tapas (27 de octubre al 1 de noviembre), diferentes actuaciones de música y folclore o el Mercado de la Edad Media que se celebrará los días 7 y 8 de octubre son otras de las actividades que se desarrollarán y se suman a esta conmemoración.

El presupuesto para las actividades relacionadas con las celebraciones suponen unos 110.000 euros, de los que casi 60.000 servirán para costear el dispositivo para las actuaciones del ciclo de teatro. González Poncela ha incidido en que la Concejalía de Cultura cuenta con unos 60.000 euros de presupuesto y la de Turismo no llega a 50.000, cantidades que se mantendrán y se añaden a las aportaciones para la conmemoración.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.