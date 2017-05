Barcelona destinará 13 millones de euros a una renta de inclusión para 1.000 familias del Besòs

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 13 millones de euros, de los que 4,85 procederán de una aportación de la Unión Europea (UE) en el marco del proyecto B-Mincome, a una renta de inclusión para 1.000 familias del Besòs, la zona más desfavorecida de la ciudad. Se concederá a partir del próximo septiembre y durante dos años y la iniciativa servirá como prueba piloto para comprobar qué tipo de ayudas son más eficientes.

Una familia de dos adultos y dos niños podría recibir hasta 1.500 euros mensualesLo ha anunciado este miércoles la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha explicado que el objetivo es que los hogares dispongan del "mínimo vital" para habitar en la ciudad, que se calcula que es de entre 400 y 525 euros mensuales por persona, excluyendo la vivienda. En el Besòs, según los datos municipales, hay entre 4.000 y 5.000 familias que no llegan a estos mínimos, y las 1.000 que se beneficiarán de esta prueba piloto se elegirán mediante sorteo.

Habrá cuatro tipos de renta de inclusión, para comprobar cual es la más eficaz, que también incluirán ayudas a la vivienda: las que irán acompañadas de un plan de inserción laboral, las que no, las que sean compatibles con otros ingresos, y las incompatibles que se retiren si se encuentra un empleo. En el caso de que se cobren otras ayudas, se restarán de la cantidad a percibir.

El Ayuntamiento, ha apuntado Ortiz, todavía tiene que "afinar" de qué cantidad serán las ayudas, pero se calcula que una familia tipo de dos adultos y dos niños podría recibir entre 1.000 y 1.500 euros al mes.

La renta se combinará con cuatro tipo de políticas públicas, ya sean voluntarias u obligatorias: la participación de planes de empleo --con colaboración de Barcelona Activa y entidades de los barrios--; programas de emprendeduría social; colaboración con actividades comunitarias para mejorar la red relacional, y apoyo a la rehabilitación para impulsar programas de convivencia y vivienda compartida.

Beneficiarios

Los 1.000 hogares se escogerán con un sistema aleatorio y estratificado, seleccionando a sus beneficiarios de entre los usuarios de los centros de servicios sociales, el Servicio de Inclusión Social (SIS), participantes del programa Làbora, y receptores de la renta para familias con hijos de hasta 16 años, a la que se destinaron 22 millones en 2016 para cerca de 20.000 menores.

Los beneficiarios deberán acumular al menos dos años empadronados en la ciudad y residir en algunos de los barrios del eje Besòs, y una de las personas del hogar deberá tener entre 25 y 60 años, para lograr este objetivo de evaluar la importancia de los incentivos para acceder al mercado laboral según el tipo de renta.

El coordinador del proyecto Urban Innovative Actions, Raffaele Barbato ---que no ha podido asistir al acto pero ha intervenido mediante un vídeo--, ha señalado que la iniciativa representa algo totalmente nuevo en Europa, y ha dicho que pretende "cambiar radicalmente y revolucionar" el modelo de ayudas y renta.

Por su lado, el director del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), Marc Balaguer, ha destacado que evaluarán los resultados y la evolución del proyecto junto a otras entidades, analizando los efectos sobre la pobreza, la inclusión, el empleo y la autonomía.

"Queremos garantizar que todas las personas residentes en la ciudad dispongan de unos ingresos mínimo, que la Generalitat y el Estado" no están garantizando, ha dicho Ortiz, que ha detallado que existen 68 rentas monetarias y otras 73 no monetarias de Govern y Estado --a las que se deben sumar las del Ayuntamiento--, lo que evidencia una gestión de los recursos públicos que no es buena, según ella.

Ortiz ha resaltado que el espacio geográfico mínimo para activar esta renta de inversión sería el área metropolitana de Barcelona, pero que el idóneo sería en toda Catalunya, y ha recordado que el Govern prevé impulsar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras un acuerdo con las entidades impulsoras de la medida, sobre la que ha pedido que no excluya otras ayudas, como la destinada a familias con menores de la ciudad.

Además del Ayuntamiento y la UE, el proyecto contará con la colaboración de The Young Foundation, Fundació Novact, Ivàlua, IGOP de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y, para elaborar los estudios previos, ha contado con datos de la Agencia Tributaria a nivel de barrio y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre otros.



Consulta aquí más noticias de Barcelona.