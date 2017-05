Unai Sordo reivindica el trabajo de CCOO de Euskadi contra las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo

La concentración ha sido convocada para "dar apoyo" a la familia de Armando Pardo, fallecido por la "exposición laboral al amianto" en la empresa Elecqui, que se dedicaba a la fabricación de piezas para la automoción y el sector ferroviario. Pardo fue un "destacado militante" de CC.OO. y "sindicalista de referencia" en la margen izquierda.

Unai Sordo ha reconocido que su presencia en este acto no ha sido "casual ni anecdótica", sino como muestra de apoyo a lo que ha definido como una "línea de trabajo prioritaria" durante estos años para CC.OO. de Euskadi, como es "la detección de enfermedades profesionales que durante mucho tiempo se han escondido como enfermedades comunes, un terreno en el que este sindicato es referencia".

El secretario general de CCOO de Euskadi ha definido estos casos como "la punta del iceberg" de uno de los "grandes dramas" del mercado laboral en el País Vasco, el "gran número de trabajadores" que durante varias décadas se han expuesto a componentes cancerígenos "y de otro tipo" que han provocado un "deterioro enorme en su salud y a veces la muerte".

Sordo ha querido "poner en valor" que la central sindical "va a continuar por esa vía de lucha contra las enfermedades profesionales y contra la lacra de las muertes como consecuencia del trabajo".

Tras resaltar también el "componente emotivo" que existe detrás de esta concentración, se ha dirigido a las organizaciones empresariales y al Gobierno para decirles que "no vale con frases hechas y muestras de condolencia", sino que, a su juicio, hay que poner "medidas encima de la mesa", como fondos de compensación que adelanten las indemnizaciones por aquellas personas cuya muerte se haya derivado de enfermedades laborales, "y hacer un frente contra los accidentes de trabajo".

SINDICALISTA DE REFERENCIA

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha querido mostrar su "apoyo" a la familia de Armando Pardo al celebrarse el juicio por "daños y perjuicios" debido a su fallecimiento por la "exposición laboral" al amianto.

"Pardo fue un destacado militante de CC.OO., sindicalista de referencia en la margen izquierda, y trabajaba en la empresa Elecqui donde la exposición al amianto era diaria, y en la que hay documentados 11 casos de asbestosis, enfermedad derivada directamente del amianto", ha recordado Ríos, que ha reclamado una "justa compensación" para una "nueva víctima del amianto".

Del mismo modo, ha hecho un llamamiento para que se cree un fondo de compensación del amianto. "Nos parece muy bien que el Parlamento Vasco exija al Gobierno central que se cree este fondo, pero no vemos que se avance nada en este sentido, por lo que le decimos al Gobierno Vasco que no escurra el bulto. Si el Gobierno central no hace nada, existe la posibilidad de que aquí también se establezca ese fondo, aunque hace falta voluntad política", ha finalizado.

