El fiscal anticorrupción Manuel Moix pone su futuro en manos del Fiscal General del Estado

El fiscal jefe Manuel Moix —que tiene junto a sus tres hermanos una sociedad en Panamá heredada de sus padres— ha explicado que su futuro al frente de Anticorrupción está pendiente de una conversación con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que previsiblemente tendrá lugar este miércoles por la noche o el jueves por la mañana.

En declaraciones a la cadena Onda Cero, Moix ha asegurado que la publicación de la existencia de su sociedad offshore no le han hecho plantearse dejar el cargo. "No le veo ninguna relevancia, es una herencia, lo tengo todo declarado y no veo que haya incompatibilidad para realizar la función", ha asegurado.

Moix ha reconocido que no le dio importancia a la sociedad: "admito que calculé mal" Sin embargo, el fiscal anticorrupción ha añadido que no tiene "apego al cargo". "No estoy aquí cueste lo que cueste, valga lo que valga, me pueden quitar si no soy el más indicado, no hay ningún problema". "Cualquier solución me parece razonable", ha añadido.

Respecto a la mala imagen de que un fiscal jefe tenga una sociedad radicada precisamente en un paraíso fiscal, Moix ha defendido que "la estética es un concepto subjetivo" pero ha valorado que, en su opinión, "lo importante es si influye en el ejercicio de la función objetivamente hablando".

Eso sí, tras el revuelo mediático y social por la información, Moix ha reconocido que no le dio importancia a la sociedad: "admito que calculé mal".

Sobre su conocimiento de la sociedad, Moix ha insistido en que se enteró de su existencia cuando falleció su padre, y no antes. Para después asegurar: "Yo no respondo de los actos de mi padre, yo respondo de mis actos".