Al menos 50 personas habrían fallecido en un atentado en la zona de embajadas en Kabul

Al menos 50 personas habrían fallecido y varias decenas han resultado heridas este miércoles en un atentado suicida con un camión bomba que golpeó una zona de alta seguridad de Kabul, donde se encuentran varias embajadas y edificios del Gobierno, según informan medios internacionales a través de Twitter. Las autoridades afganas han confirmado nueve muertos, por el momento.

"Hasta ahora hemos recibido 9 cadáveres y más de un centenar de heridos del lugar de la explosión", indicó a Efe el jefe de Hospitales de Kabul, Salim Rasouli.

La explosión se produjo hacia las 8.25, hora local (3.55 GMT), en el Distrito Policial 10, cerca de la plaza Zanbaq en el área diplomática de la capital, informó en su cuenta oficial de Twitter el portavoz del Ministerio afgano de Interior, Najib Danish.

La potente detonación, que se escuchó en varias zonas de la ciudad, se produce en pleno mes de Ramadán, la época más sagrada del año para los musulmanes, en un área donde se encuentran varias embajadas como las de Turquía, Alemania o Irán.

El portavoz de la misión de la OTAN en Kabul, el capitán William k. Salvin, indicó en un mensaje en Twitter que el atentado se produjo en las cercanías de la Embajada de Alemania y en este momento están revisando la situación del personal de la Alianza.

Ningún grupo armado ha reivindicado todavía la autoría del atentado suicida.

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, pidió la semana pasada a todos los grupos insurgentes que respetaran la celebración del mes sagrado y detuvieran sus acciones armadas. Sin embargo, ya el pasado domingo los talibanes perpetraron un atentado con coche bomba en una parada de autobús en Khost (sureste) causando 13 muertos y 8 heridos, en su mayoría militares, en el primer día del ramadán.

Los dos últimos ataques de envergadura con bomba en Kabul, el último de ellos a principios de mes y ocurridos también en el área diplomática, fueron reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico (EI). El Ejecutivo afgano ha ido perdiendo terreno ante los talibanes y otros grupos insurgentes desde el final de la misión militar de la Alianza Atlántica y en este momento apenas controla un 57 % del país, según información de Washington.

VIDEO: Moments after a powerful explosion from a suicide car bomb attack in Kabul that Afghan officials say has kill or wounded at least 50 pic.twitter.com/qlEgy4QkRN