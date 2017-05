El primer ministro belga, herido tras un pistoletazo de salida en una carrera en Bruselas

El primer ministro belga, Charles Michel, se vio obligado a modificar su agenda este martes, después que el pistoletazo de salida de una carrera deportiva el domingo, en Bruselas, le provocara daños auditivos, indicó un portavoz a AFP.

La princesa Astrid, hermana del rey de los Belgas, Felipe, fue la encargada de señalar el domingo con una pistola de fogueo el inicio de una carrera de resistencia de 20 kilómetros en la capital belga.

A su lado, la cara de Michel reflejaba su sorpresa por la cercana detonación, según las imágenes.

#BelgianPrime @CharlesMichel reacts as #PrincessAstrid of #Belgium gives the start of the 38th #20kmBruxelles https://t.co/MOfpVLgdEN pic.twitter.com/jFqrErojvL