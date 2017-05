Al menos 11 muertos por una bomba en Bagdad en una zona llena de gente por el Ramadán

La explosión de un coche bomba en el centro de Bagdad causó este lunes por la noche al menos 11 muertos y numerosos heridos, según fuentes de seguridad iraquíes citadas por la cadena Al Arabiya.

La zona donde se perpetró el atentado, en el distrito de Karrada, estaba abarrotada de gente y de tráfico por el mes de Ramadán, según las fuentes.

Las fuerzas de seguridad cerraron las carreteras que conducen a Karrada y rodearon el lugar del ataque, añadieron las fuentes a la cadena.

Por el momento nadie ha reivindicado el atentado, aunque en otras ocasiones ataques similares se los ha atribuido el grupo terrorista Estado Islámico.