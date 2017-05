Shakira, en 'El hormiguero': "Piqué se emocionó cuando escuchó 'Me enamoré'"

"Le gustó mucho, se emocionó, pero ya está acostumbrado a que le haga canciones". Con esa frase describía Shakira en el plató de El hormiguero la primera vez que su pareja, Gerard Piqué, escuchó en el estudio el tema en el que la colombiana ha plasmado su historia de amor, una de las más mediáticas del Mundial que le dio la victoria a España en 2010.

La letra de Me enamoré, concretamente cuando estaban "tomando chupitos", hace referencia a un encuentro que mantuvo con el jugador blaugrana en Madrid, según ha comentado en directo. "Llevaba un sostén a rayas y aún lo conservo. Tenemos una foto los dos y estaba también Cesc Fábregas". Para entonces ya habían coincidido un poco antes haciendo el vídeo del Waka Waka, aunque fue precisamente en la capital cuando les presentaron por primera vez. "Yo iba a cantar en Rock in Rio y después me iba a Sudáfrica".

Una vez en Sudáfrica, país que acogía el Mundial de fútbol de 2010, el jugador la escribió para preguntarle qué tiempo hacía, días antes de volar junto a la selección. "Yo fui muy elocuente y para él esa fue la señal. Ahí fue cuando él dijo: 'esta está interesada'". ¿Es verdad que él te hizo una promesa?, le preguntó Pablo Motos sobre una escena que ya había descrito Piqué en alguna ocasión. "Sí, me dijo 'voy a ganar para poder verte en la final'. Pensé, 'qué tío'".

Esta entrevista se produce en el marco de la promoción de su último disco. Su regreso al mercado discográfico con El Dorado ha estado acompañado de éxitos desde el día de su lanzamiento. El álbum, el primero de la artista colombiana en tres años, se colocó en el número uno en 34 países en pocas horas, tal y como publicó en Twitter.

Milan lo único que hace es pensar en fútbol

Con este álbum arranca la gira que va a ofrecer en diferentes continentes y para la que estará acompañada durante un breve periodo por sus hijos Milan y Sasha, para que conozcan "Latinoamérica" y también el mundo de la música. Se trata de la primera gira tras ser madre porque "siempre" que se separa se siente "culpable".

"Ahora yo soy un satélite que gira alrededor de mis hijos. Ellos son mi prioridad, son mi mundo", explicaba sobre cómo el nacimiento de los dos pequeños ("aunque parecen cuatro") ha cambiado su día a día. De Milan, asegura, no espera que saque la vena artística que ella desarrolló desde bien pequeña (con 4 años escribió su primera poesía, Rosa de cristal, dedicado a su madre): "Milan lo único que hace es pensar en fútbol". De hecho, la cantante ha comentado que, aunque con el Barça es fan, su verdadera vena hooligan se desata en los partidos del primogénito: "Soy la única mamá que grita".



Según la revista Forbes, la cantante gana unos 40 millones de dólares anuales, mientras que Times la sitúa entre las 100 mujeres más influyentes del planeta.