La CUT pide a PSA y las administraciones "tomar cartas en el asunto" tras el fallo por vulneración del derecho de huelga

En declaraciones a los medios este lunes a las puertas de la fábrica viguesa, el portavoz del sindicato en PSA, Vitor Mariño, ha remarcado que la sentencia "no es la primera" de este tipo, sino que "van varias" resoluciones del TSXG contra la factoría por supuesta "vulneración de derechos de los trabajadores y de la libertad sindical".

En este contexto, ha criticado la "inacción" de la Inspección de Trabajo respecto a la planta viguesa, que, ha dicho, sólo respondió a cinco de las "más de 20 denuncias" que presentaron, algunas de 2014. Además, ha apuntado que es "anecdótico que sea siempre el TSXG el que esté tirando de las orejas a PSA", mientras que según los juzgados de Vigo "todo parece legal".

Así las cosas, tras este último fallo, ha solicitado que el grupo intervenga, y ha reclamado a las instituciones públicas que no subvencionen a una empresa que comete este tipo de "vulneraciones". "Bajo el paraguas de la competitividad no todo vale, y para PSA no vale nada que no valga para el resto", ha mantenido, incidiendo en que la empresa "si vulnera la ley es conscientemente".

Finalmente, Mariño ha indicado que para dar a conocer y explicar esta sentencia, estos días llevarán a cabo una campaña por la que harán un reparto de panfletos en la puerta de la factoría, el martes organizarán asambleas con los trabajadores, y presentarán un escrito para pedir una reunión con la dirección de recursos humanos de la compañía.

CONTENIDO DE LA SENTENCIA

La sentencia del TSXG, que puede ser recurrida, se refiere a la convocatoria de paros parciales en los diferentes turnos de la planta automovilística por parte de la CUT y la CIG para el 5 mayo de 2015 (y la madrugada del día siguiente), los cuales coincidieron con la visita del entonces presidente del Grupo PSA, Carlos Tavares, a la fábrica viguesa.

La CUT denunció que la empresa había sustituido a los empleados que habían participado en los paros y que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, pero el juzgado de lo Social dio la razón a la empresa y rechazó la pretensión de un grupo de huelguistas de recuperar el dinero que la empresa les había detraído.

Ahora, el alto tribunal gallego ha estimado el recurso de los trabajadores y el sindicato, y ha puntualizado que no puede considerarse la ilegalidad de la huelga de mayo de 2015 porque la empresa no formalizó ninguna demanda solicitando esa declaración. Por ello, condena a PSA a abonar 50.000 euros a la CUT y a devolver a los empleados el dinero detraído por las jornadas de huelga.

