Villares (En Marea) avisa de que "el apoyo de Foro Asturias" a las cuentas "lo pagará el AVE gallego"

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Villares ha denunciado que este "apoyo" de Foro Asturias a las cuentas generales del Estado supondrá "que se retrasen las obras del AVE a Galicia hasta un plazo de tres años".

Asimismo, ha censurado que las conversaciones del PP con otras formaciones para conseguir sacar adelante los presupuestos dejen ver que "cuando el Gobierno quiere negociar, negocia". "Una vez más queda en evidencia el nulo peso político de Feijóo en el Estado", ha asegurado para referirse al acuerdo del Ejecutivo de Rajoy con Nueva Canarias en relación a las cuotas de pesca.

Villares ha considerado "inédita" esta situación que, en su opinión, "demuestra que cuando quiere, el Gobierno escucha a los pescadores". "Por tanto, cuando no atiende a sus demandas es porque no les interesa escuchar y no que existan impedimentos de carácter técnico o de cualquier tipo", ha señalado.

Frente a ello, ha considerado que Feijóo "podría conseguir mejoras para las distintas artes de pesca y especies como la sardina, la caballa o la merluza". Con todo, ha augurado que esto "no sucederá" ya que "al Gobierno nunca le conviene negociar mejoras para Galicia".

MOCIÓN DE CENSURA

Además, ha reconocido que la visión de En Marea es, "al igual que la del grupo confederal de Podemos", "antitética" a la del Partido Popular por lo que considera que "poco cabe negociar" con esta formación sino "más bien lo contrario".

En este punto, ha vuelto a defender la necesidad de llevar a cabo la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy que "exprese políticamente el deseo de una mayor democracia". "Ese es el camino y no darle aire al PP para que apruebe sus presupuestos", ha indicado.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA

Villares se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa que ha arrancado verbalizando la "total condena" de En Marea a los asesinatos machistas ocurridos este fin de semana en distintos puntos del Estado. Además, ha reclamado un "cambio, cultural, educativo y social profundo" que lleve a la "toma de conciencia" de toda la sociedad ante cualquier acto de machismo.

En este sentido, ha hecho una llamada de atención ante la necesidad de conseguir un "pacto de Estado" para combatir esta lacra que cuente "no solo con medidas orientadas a la represión" sino "con carácter preventivo" para que se puedan crear las condiciones para acabar con la violencia machista".

