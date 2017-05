El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido 200 reclamaciones de devolución del impuesto de Plusvalías desde el 1 de enero

En declaraciones a los medios de comunicación, el edil socialista ha lamentado este lunes la "indefinición" y la situación de "expectativa" en la que se encuentran los ayuntamientos españoles ante las sentencias con las que el Tribunal Constitucional anula el cobro del impuesto en el caso de ventas a pérdidas de terrenos.

En este sentido, Antonio Gato ha precisado que, desde el pasado 1 de enero, los servicios municipales han recibido unas 200 reclamaciones de devolución del impuesto, por lo que muchas de ellas se han formalizado antes de las primeras sentencias judiciales, que llegaron en febrero. Por ello, ha advertido de que los ayuntamientos no saben "los efectos retroactivos" que pueden tener las resoluciones.

Esta situación, a juicio de Gato, sucede "en todos los ayuntamientos de España", que se encuentran "a la expectativa" para conocer cómo proceder con los impuestos de Plusvalías que ya se han cobrado, pues ha confirmado que sí que saben que no pueden girar el tributo "cuando se produzca una pérdida del valor de los terrenos", pero no de las construcciones, ya que entiende que la sentencia no las afecta.

Por lo tanto, han considerado que los ayuntamientos deben conocer el método para conocer en qué caso se produce la pérdida, ya que se debe comparar el precio de adquisición, herencia o compra en su día con el de venta, pero "no vale con el recibo del IBI".

Además, ha recalcado que la FEMP ha reclamado al Ministerio de Hacienda que modifique la Ley de Haciendas Locales, para que en ella se recoja la actuación que deben llevar a cabo los ayuntamientos en este caso. Por ello, ha apostado por la "prudencia" y por esperar a que en las reclamaciones que se presenten esté suficientemente acreditada la pérdida de valor.

En este sentido, ha apuntado que este mismo lunes se ha trasladado al Consejo Económico Administrativo, órgano asesor del Ayuntamiento, la petición del informe sobre esta situación, para que indique una propuesta sobre la forma de actuar.

