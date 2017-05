UGT y CCOO reclaman "proactividad" en Empleo tras la marcha de dos directores generales

En declaraciones a los medios, Fernández Lanero ha recordado que aún hay "muchos acuerdos pendientes" con la consejería en el marco de la concertación, y en mesas "muy importantes" como la del Foro por la Industria. Faltan además los planes sectoriales y marcar los objetivos y ponerlos en marcha. "Espero que todas estas marchas no supongan ningún retraso en todo lo que tenemos pendiente, entiendo que no tiene por qué serlo pero en cualquier caso será una exigencia porque Asturias no está para esperar a que llegue nadie y se ponga al día", ha aseverado.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO de Asturias, Gilberto García, ha mostrado su preocupación por la dimisión del consejero, más aún cuando la intensidad de las negociaciones no era la que querían. Una vez conocido el nombre de Isaac Pola como nuevo consejero, a COCO le satisfizo que fuese conocedor de la consejería, "con experiencia sobrada", pero ante las nuevas dimisiones CCOO exigirá que "no se note" que hubo cambios en la Consejería.

