La Xunta plantea trasladar la Comisaría de Policía Autonómica de Vigo a la futura sede de la Ciudad de la Justicia

La Xunta de Galicia ha propuesto trasladar la Comisaría de la Policía Autonómica de Vigo al futuro complejo de la Ciudad de la Justicia, en el espacio que ocupa el antiguo Hospital Xeral, según ha explicado este lunes el vicepresidente del gobierno, Alfonso Rueda, a los responsables policiales y representantes sindicales, en una visita a las actuales instalaciones.

Tras la visita y una breve reunión, Rueda ha confirmado que la Xunta ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los nuevos edificios judiciales reserven un espacio para esta comisaría, y ha reconocido que las instalaciones de la Policía Autonómica en la ciudad olívica son, de toda la Galicia, las que requieren "una acción más inmediata".

Así, ha explicado que "ya se habló con el arquitecto (Alfonso Penela)" que está diseñando la rehabilitación del antiguo Xeral, y se planteará también este traslado a la comisión de seguimiento de la nueva Ciudad de la Justicia para analizar el "encaje" dentro del proyecto y los espacios disponibles.

Según Alfonso Rueda, esa ubicación "es beneficiosa para todos" y estaría "perfectamente justificado" el traslado de la Comisaría de Policía Autonómica a las nuevas instalaciones judiciales. No obstante, si por algún motivo no pudiera consumarse dicho traslado, se buscaría otro lugar, dado que ya está decidido que este cuerpo policial tenga otra sede diferente a la actual (en los bajos de un edificio en la calle Pateira).

El vicepresidente de la Xunta ha explicado que la actual comisaría cuenta con unos 700 metros cuadrados y dispone de una plantilla de 48 agentes. En el nuevo edificio tendría una superficie "similar" y, si es posible, más amplia, pero, en todo caso, "mejor diseñada y más moderna".

CIUDAD DE LA JUSTICIA

Por otra parte, Rueda ha explicado "se van cumpliendo los plazos" del proyecto para rehabilitar el antiguo Hospital Xeral, y está previsto que esta misma semana se adjudique la obra de demolición del inmueble, que comenzaría en junio.

Paralelamente, el arquitecto Alfonso Penela continúa con la redacción definitiva del proyecto, ahora teniendo en cuenta la posibilidad de que incluya la Comisaría de Policía Autonómica, "y la idea es que esté terminado en septiembre", para licitar y adjudicar la obra antes de finales de año.

Finalmente, al margen del traslado de la Comisaría (que se enmarca en un plan gallego de mejora de las instalaciones de la Policía Autonómica), Alfonso Rueda ha asegurado que la Xunta va a "insistir" ante el Ministerio del Interior, para "que no decaiga el esfuerzo" hecho hace tres años con el aumento de efectivos, y se pueda ampliar la actual plantilla de agentes adscritos hasta cubrir los 500 agentes (ahora no llegan a 450) en Galicia.

SUP

Por su parte, el secretario general del sindicato SUP en Galicia, Roberto González, ha explicado que ven "con buenos ojos" todo lo que suponga mejoras en las instalaciones de la Policía Autonómica, y ha reclamado a la administración que tenga en cuenta las aportaciones de los representantes de los agentes a la hora de diseñar los nuevos espacios.

"Tienen que tener en consideración que es una comisaría policial, con los riesgos y necesidades que implica de seguridad, vigilancia, problemas de estacionamiento, etc.", ha apostillado el portavoz del SUP, quien ha pedido que, una vez que se tenga el diseño de la nueva Comisaría, se convoque a los sindicatos y agentes para que éstos puedan proponer mejoras "y no cuando ya esté todo hecho".

Asimismo, ha reclamado que las nuevas instalaciones cuenten con más superficie que los actuales 700 metros cuadrados ya que, si existe la intención de ampliar la plantilla, ese espacio "se antoja pequeño".

