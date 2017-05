Sánchez llama a Rajoy y le garantiza su apoyo para defender la Constitución

Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña... Más de una semana después de su victoria en las primarias, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha telefoneado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, único líder político que no le había llamado para felicitarlo por su triunfo. Y lo ha hecho para trasladarle su "oposición al referéndum ilegal que pretende el Gobierno de la Generalitat" y garantizarle que su partido "estará en la defensa de la legalidad y de la Constitución ante cualquier intento de romperla", según fuentes de su equipo.

La conversación ha sido "fluida y normal", y ambos líderes han quedado en "seguir hablando", han comunicado en los mismos términos tanto desde el Ejecutivo como desde el PSOE.

Rajoy, por su parte, ha dado la enhorabuena al líder socialista por su victoria. El presidente del Gobierno ya había avanzado su intención de mantener esa charla, pero hasta ahora no lo había hecho porque, según él mismo comentó el pasado lunes, no quería "molestar" a Sánchez. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, han subrayado que Rajoy mandó un sms al nuevo secretario general del PSOE el lunes de la semana pasada.