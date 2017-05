Herrera comparece el miércoles en las Cortes para informar sobre la 'trama eólica'

La Mesa de las Cortes ha calificado esta mañana la solicitud de comparecencia tras lo que la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda ha sido la que ha determinado la fecha definitiva para el miércoles 31 de mayo a las 10.30 horas.

En concreto, el presidente de la Junta manifestó su decisión de comparecer "a petición propia y cuanto antes" en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, por considerar que es la que entiende "en orden lógico del Parlamento" de estos asuntos, y "sin esperar más resoluciones ni más cuestiones".

Herrera acudirá a dicho foro, en lugar de la Comisión de Investigación creada al efecto en sede parlamentaria y paralizada desde hace quince meses, llevó ya hace unas semanas al presidente del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, a acusarle de "nula voluntad" de esclarecer lo ocurrido por entender que la comparecencia de Herrera, "a rastras" y por las presiones de los socialistas, debería realizarse en el segundo de ambos escenarios.

Lo que ya ha quedado despejado es que el PP no se personará finalmente como acusación particular en la 'trama éolica', y ello a pesar de que inicialmente el presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su formación estaba estudiando sumarse a la causa tras la negativa de la juez instructora de conceder a la Junta su personación como acusación particular y dejarle libre la vía de la acusación popular.

Así lo confirmó a Europa Press el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, quien justificó tal decisión en que en esta 'causa compleja' "ya se encuentra personado el Ministerio Fiscal, como acusación pública, y la Abogacía del Estado también ha anunciado su propósito de presentarse, en este caso en defensa de los intereses de la Hacienda Pública ante un posible delito fiscal, con lo cual no tiene sentido que el PP se sume al proceso por encontrarse cubiertas la defensa y garantía del interés público".

Asimismo, De la Hoz desveló que "por los mismos motivos" tampoco la Junta de Castilla y León se personará como acusación popular en las investigaciones, posibilidad que la juez de Instrucción 4 había ofrecido a la Administración regional para figurar como parte en un proceso que investiga el presunto cobro de comisiones en la tramitación de parques eólicos en la región, con especial participación del que fuera secretario y vicencosejero de Economía, Rafael Delgado, cuyo interrogatorio como investigado está previsto para el día 2 de junio, y del ex consejero delegado de Excal, Albergo Esgueva, que declarará el 23 de octubre.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.