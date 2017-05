Aumentan un 2% los médicos colegiados en 2016 en Galicia y un 1,3% los enfermeros

El número de médicos colegiados en 2016 en Galicia aumentó en 265 personas, lo que supone un dos por ciento más frente al año anterior, hasta alcanzar los 13.559 frente a los 13.294 de 2015.

Así consta en la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados correspondiente a 2016 que publica el INE, recogida por Europa Press, en la que se constata el incremento de profesionales médicos colegiados desde 2012 en Galicia (cuando había 12.924), tras lo que aumentó a 13.002 en 2013; a 13.072 en 2014 y 13.294 en 2015.

De este modo, en 2016 la tasa de médicos colegiados por mil habitantes en Galicia se sitúa en 4,99, por debajo de la media española de 5,33.

Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados en 2016 fueron Madrid (6,61 por mil habitantes), Aragón (6,51) y Comunidad Foral de Navarra (6,28). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,42) y Ceuta (3,78) y Castilla-La Mancha (4,17) presentaron las más bajas.

ENFERMEROS

En cuanto a los enfermeros colegiados, en Galicia aumentaron en 188 en 2016, un 1,3 por ciento más, hasta los 14.211, por lo que se vuelven a alcanzar datos de 2012 (cuando había 14.210), mientras que en 2013 cayeron a 14.059 y en 2014 a 13.954, tras lo que comenzó el repunte, con 14.023 en 2015.

El número de enfermeros colegiados aumentó en 2016 respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas y solamente descendió en la ciudad autónoma de Melilla (-0,9%). Los mayores incrementos correspondieron a Islas Baleares (5,5%), Ceuta (5,3%) y Canarias (5,2%). Los menores aumentos fueron para Extremadura (0,5%), Navarra (0,7%) y La Rioja (1%).

La tasa de enfermeros colegiados por mil habitantes en la Comunidad gallega se sitúa en 5,23 por mil habitantes, por debajo de la media nacional que está en 6,27.

De este modo, si bien Navarra con 8,58 enfermeros colegiados por cada mil habitantes cuenta con la mayor tasa; Murcia (4,16), Andalucía (4,88) y Galicia (5,23) presentan las menores tasas en España.

OTRAS PROFESIONES

En cuanto al resto de profesiones, las tasas más elevadas por cada 1.000 habitantes de farmacéuticos colegiados se situaron en 2,28 en Comunidad Foral de Navarra (2,13 no jubilados), 1,91 en Comunidad de Madrid (1,72 no jubilados) y 1,83 en Galicia (1,64 no jubilados).

Las mayores tasas de fisioterapeutas se presentaron en Comunidad de Madrid con 1,46 por cada 1.000 habitantes (1,43 no jubilados) y 1,27 en Principado de Asturias (1,26 no jubilados). En el caso de Galicia está en 92,34 por 100.000 habitantes.

Las tasas más elevadas de dentistas colegiados se dieron en Comunidad de Madrid con 1,23 por cada 1.000 habitantes (1,23 no jubilados) y 0,84 en País Vasco (0,82 no jubilados). En Galicia se sitúa en 76,29 por 100.000 habitantes.

Por su parte, en la Comunidad gallega la tasa de psicólogos colegiados está en 10,6 por 100.000 habitantes; la de podólogos en 14,06; la de ópticos-optometristas, en 39,67; la de logopedas, en 20,13 y la de protésicos dentales en 14,57 por 100.000 personas.

