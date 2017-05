Raimon da el último concierto de su carrera aclamado por el Palau

El cantautor Raimon puso este domingo por la noche noche punto y final a su carrera en los escenarios con el último de sus "Doce recitales de despedida", programados durante este mes de mayo en el Palau de la Música de Barcelona, en un concierto que finalizó con su icónico tema Al vent coreado por el público puesto en pie.

"Me da cierta cosa hacerlo, pero debo acabar igual que comencé", dijo Ramon Pelegero Sanchis antes de arrancarse con la primera estrofa de Al vent, canción que compuso 1959 y que se convertiría en un himno por la libertad de muchas generaciones, especialmente durante el franquismo.

Sus últimas palabras fueron para dar las gracias por estos doce recitales "a todos vosotros, que lo habéis hecho posible", y "como dicen en Valencia, hasta aquí ha llegado la riada", para terminar con un "buenas noches y hasta siempre", saludó un Raimon conmovido, pero que quiso contener las emociones hasta el último momento.

Raimon ofreció un largo recital de más de 30 canciones durante dos horas largas que tuvo su clímax en la parte final cuando, después de abandonar el escenario, volvió para cantar los "himnos" que todo el público esperaba.

Fue en la tanda de "bises" en la que interpretó Veles e vents, del poeta Ausiàs March, He mirat aquesta terra, de Salvador Espriu, para continuar con Jo vinc d'un silenci, Diguem no y su último Al vent, que en todos los casos han acabado con el publico aplaudiendo a rabiar y puesto en pie.

En buena forma

Vestido con pantalón negro y una camisa de un rojo encendido y acompañado de cuatro músicos, Raimon evidenció que se encuentra aún en buena forma y con una excelente voz, pese a lo cual ha decidido que, a sus 76 años, es un momento adecuado para retirarse "dejando un buen recuerdo" al público.

Para ello, en lugar de hacer un único gran concierto, decidió ofrecer en el Palau de la Música doce recitales todos los fines de semana de este mes de mayo, de un carácter más íntimo, por los que han pasado más de 23.000 personas y que culminaron en su actuación de este domingo.

Al iniciar su actuación, ya advirtió al público que éste sería el último concierto y bromeó con que la estructura del mismo sería de "tres canciones y luego unos cuantos bises", causando las risas de los asistentes.

El cantautor de Xàtiva dio inicio a su actuación con algunos temas de su último álbum, Rellotge d'emocions (2011), entre ellos A l'estiu quan són les nou, Si miraves l'aigua, Punxa de temps y Mentre s'acost la nit, que fue desgranando en el mismo orden en el que aparecen en el disco.

Luego pasó a una de sus primeras canciones Som, tema compuesto en 1961, que "escribí hace dos o tres siglos", volvió a bromear el cantautor, para después seguir con No el coneixia de res y El Pais Basc.

De los medievales a Espriu

Los poetas valencianos medievales estuvieron representados con las canciones Així com cell qui es veu prop de la mort y Si com lo taur, sobre poemas de Ausiàs March, Balada de la garsa i l'esmerla, un poema musicado de Joan Roís de Corella, Bella, de vos só enamorós, de Joan Timoneda, y Elogi dels diners, de Anselm Turmeda.

Raimon interpretó también Hauràs de fer com si, He passejat per València sol y Soliloqui solipsista, que concluyó haciendo algunos pasos de baile entre el entusiasmo del público.

No podían faltar las canciones de uno de sus poetas favoritos, Salvador Espriu, como Indesinenter y Petita canço de la teva mort, o La mar respira calma, escrita a la manera de Espriu.

Luego llegaron Al meu pais la pluja, A Joan Miró, Quan jo vaig nàixer, 18 de maig a la Villa y Amanda, de Víctor Jara, cantada en catalán, sobre la que contó la anécdota de que en el franquismo inicialmente le permitieron incluirla en un disco, pero después se la prohibían en los conciertos porque "ya sabían quién era Víctor Jara".

En este largo concierto, Raimon pudo incluir también dos canciones que suponen una novedad en su repertorio, como fueron I nosaltres amb ells y Napolitana per a tu.