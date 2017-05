Guns N' Roses tocan 'Black Hole Sun' de Soundgarden en homenaje a Chris Cornell

Guns N' Roses arrancaron este fin de semana su gira de reunión europea en Irlanda, un esperado tour de reencuentro que pasará el martes 30 por Bilbao, el viernes 2 de junio por Lisboa y que el domingo 4 de junio llegará a Madrid. En su concierto inaugural, la mítica banda de rock realizó un homenaje al recientemente fallecido Chris Cornell, líder de Soundgarden.

El concierto que dio el pistoletazo de salida a la gira Not In This Lifetime, en la localidad de Meath (Dublín), alcanzó su punto culminante cuando Guns N' Roses interpretó el tema Black Hole Sun de Soundgarden como tributo a Chris Cornell. "Esta es para ti, Chris. Black Hole Sun en directo desde el Slane Castle", escribió la banda de rock en su perfil de Twitter después de interpretar el sencillo del disco Superunknown.

En torno a 83.000 fans disfrutaron el sábado por la noche del primer concierto de la nueva gira de Guns N' Roses, para el cual se desplegaron 400 policías siguiendo importantes medidas de seguridad con motivo del reciente atentado ocurrido en Mánchester durante un concierto de Ariana Grande.

La amistad entre el líder de Soundgarden y el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, es de sobra conocida, especialmente tras la colaboración de Chris Cornell en la canción Promise del disco en solitario que Slash publicó en el año 2010. "Chris fue genial. Promise fue probablemente la pieza de música menos ortodoxa que había escrito, era muy diferente. Era una de esas cosas que no sé por qué pensé en él al escribirla. Se la envié y a las 48 horas me mandó esta letra genial y todo estaba en marcha. Fue así de simple. Parece que le gusta a todo el mundo", recordó Slash.

La versión que la banda de rock realizó el sábado se suma a los homenajes realizados la semana pasada por otras personalidades del mundo de la música como Norah Jones, Aerosmith, Ryan Adams e Incubus, entre otros. Asimismo, el pasado 25 de mayo 225 personas cantaron a coro en la ciudad canadiense de Toronto Black Hole Sun en recuerdo a su ídolo, que fue enterrado al día siguiente en Los Angeles.