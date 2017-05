Un niño de 10 años sale disparado de un tobogán en un parque acuático en California

Ha costado 43 millones de dólares. Este sábado se estrenó The Wave (La Ola), un parque acuático en Dublin, muy cerca de San Francisco, en California. Pero no pudo tener peor puesta de largo: un niño de 10 años que utilizó una de sus atracciones, The Emerald Plunge (La Zambullida Esmeralda) se salió del tobogán y dio con sus huesos en el duro cemento.

Las imágenes las captó el medio East Bay Times. En ellas se ve como el niño llega a la zona horizontal del tobogán y acaba deslizándose hacia fuera, cayendo sobre el suelo. La atracción fue clausurada. Sólo duró 90 minutos abierta.

Ahora, los responsables del parque están investigando las causas del suceso. El niño, por su parte, sólo sufrió abrasiones en la espalda de carácter leve.