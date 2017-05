Pablo Fernández (Podemos) respeta la decisión de la Comisión de Garantías "independiente" pero lamenta la filtración

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha explicado que el Comisión de Garantías es uno de los órganos "independientes" que tiene Podemos, por lo que no se puede pronunciar sobre el contenido de la resolución, que suspende de militancia al dirigente de Podemos Valladolid por no respetar la decisión tomada en la Asamblea ciudadana en la que se confirmó que el Grupo Municipal de Sí Se Puede (SíVA) es la representación política del partido 'morado' en el Ayuntamiento de Valladolid.

Fernández ha manifestado el respeto por la resolución, pero ha recordado que la misma todavía es apelable ante la Comisión de Garantías ámbito estatal, por lo que todavía no es firme. No obstante, ha lamentado la difusión de esta información, pues entiende que "no respeta" los cauces habituales del partido.

Según el secretario general castellanoleonés, este expediente, que sólo afecta a una persona, debería quedar en "la acera" de ambas partes. Por un lado la Comisión de Garantías, y por la otra el propio Daniel García del Blanco.

El dirigente autonómico de Podemos Castilla y León ha querido destacar la "pluralidad" de esta formación y ha incidido en que las diferencias que haya habido se han podido "integrar perfectamente".

En todo caso, Fernández ha subrayado que al partido le "toca trabajar y construir" y centrarse en el proyecto de Podemos Castilla y León para "desalojar al Partido Popular" del Gobierno de la Comunidad.

