PP de Basauri pide placas en aquellos lugares del municipio donde han sido asesinadas víctimas del terrorismo

"No es decisión de Bildu quién debe salir o quién debe quedarse en la cárcel. Esa función ya la tienen asignada las instituciones penitenciarias y el propio juez. En este caso, si las instituciones penitenciarias no han concedido la progresión de grado y el juez de vigilancia penitenciaria no ha considerado oportuno conceder la libertad condicional a este preso, es simplemente porque no cumple con los criterios exigidos para excarcelarle", ha declarado el portavoz del PP de Basauri, Gabriel Rodrigo.

En un comunicado, Rodrigo ha asegurado que ETA "instrumentaliza al colectivo de presos tratando de victimizarles". "Los presos forman parte de una estrategia política perfectamente diseñada y planificada por la propia banda. ETA pretende presentar a sus reclusos como sus propias víctimas, tratando de establecer con ello, una simetría en materia de sufrimientos y por tanto, de responsabilidades", ha agregado.

Pero lo que más ha sorprendido a los populares en esta ocasión ha sido la postura adoptada por el PNV. "El equipo de Gobierno no sólo ha apoyado la moción de urgencia, sino que ha respaldado su contenido. En el Pleno PP y PSOE mostramos nuestro total rechazo a esta moción, mientras PNV, Bildu y Basauri Bai la apoyaron", ha explicado Rodrigo.

PLAZAS DE RECUERDO

Por su parte, el Partido Popular presentó una moción de urgencia en la que solicitaba que se colocasen placas en aquellos lugares del municipio donde han sido asesinadas las 13 víctimas del terrorismo. "Con esta iniciativa, que puso ya en marcha COVITE, el PP pretende garantizar el derecho a la memoria del que en demasiadas ocasiones las víctimas del terrorismo han sido privadas", ha declarado el edil.

Además, los populares solicitan que en la placa, además del nombre de la víctima y la fecha en la que fue asesinada, se incluya el nombre del grupo terrorista responsable del crimen. "Sólo de esta manera podremos construir entre todos un relato que se ajuste a la realidad de lo ocurrido y podremos velar por el único derecho que les queda a las víctimas del terrorismo, que no es otro que el de la memoria", ha asegurado.

La urgencia de la moción fue apoyada por todos los partidos exceptuando el equipo de Gobierno que la rechazada. Ante el empate técnico se tuvo en cuenta el voto de calidad del alcalde y por tanto no prosperó y no pudo ser debatida en el pleno.

