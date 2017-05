José Luis Martínez-Almeida: "No hemos hecho los deberes en el ámbito de la corrupción"

José Luis Martínez-Almeida se puso al frente del PP en el Ayuntamiento de Madrid hace un mes después de la dimisión de Esperanza Aguirre. En estos dos años ha sido uno de los grandes azotes del Gobierno municipal en estos dos años. El pasado jueves en el Debate del Estado de la Ciudad, en su estreno como portavoz, ya demostró su sobrada capacidad para encabezar la era posAguirre. "Ahora tenemos que intentar recuperar la credibilidad", asegura este apasionado seguidor atlético.



Carmena dice que Madrid está mejor que hace dos años.

Madrid a nuestro juicio está peor. El problema es que uno puede tener un proyecto de ciudad que guste más o menos. Lo que no puede ser es no tener un proyecto de ciudad porque es difícil tener un problema de ciudad si entre ellos mismos no se entienden. Es muy difícil que puedan llegar una política acorde a lo que exige esta ciudad y los madrileños.



¿Cómo valora sus anuncios?

Creo que una vez más, la alcaldesa demuestra que no conoce los problemas de los madrileños. Que Madrid tenga un museo del videojuego no es una prioridad; que anuncie la ampliación de Ifema me parece un deslealtad porque cuando se forma parte de un consorcio, no se puede hacer anuncios por libre; y sobre la Gran Vía, espero que el proyecto sea consultado con la ciudadanía.

¿Cuáles serían sus medidas?

Espero que el proyecto de la Gran Vía sea consultado con la ciudadanía Nosotros planteamos la necesidad de bajar al máximo o eliminar ciertos impuestos como la Tasa de Residuos Urbanos, la de cajeros, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Plusvalías; nombrar un responsable único de Tráfico; soterrar la M30 a su paso por el Calderón; un cheque guardería; rescindir el contrato de limpieza en caso de incumplimiento; extender el bilingüismo en las escuelas infantiles; contar con un solo responsable de Tráfico; crear un mini “Madrid Rio” entre Usera y Carabanchel…



¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad?

El principal problema, y ya lo han dicho los madrileños, es la limpieza. Es obvio que Madrid no es una ciudad limpia y es obvio que en dos años no han conseguido que esta ciudad alcanzara los estándares de limpieza que tenía con el PP. Otro problema es la movilidad. No se están dando alternativas de movilidad. Se está únicamente restringiendo únicamente el tráfico privado. Cuando tomas una decisión de estas características tienes que dar alternativas. Tenemos un tercer problema que es la división en el equipo de Gobierno. Este equipo de Gobierno no puede funcionar unido y cuando eso pasa no puedes resolver los problemas de los madrileños. Y hay un cuarto problema, que es el enfrentamiento político con todo tipo de instituciones, como está pasando con el ministerio de Hacienda.

¿Qué parte de culpa tiene en la limpieza el contrato integral de Ana Botella?

El contrato integral de limpieza, guste o no guste, este Gobierno ya sabía que estaba en vigor. Y sabiendo que estaba en vigor la alcaldesa dijo que en diciembre de 2015 la ciudad estaría reluciente. Y en mayo de 2017 la ciudad no está reluciente. La responsabilidad es suya. Si no te gusta el contrato resuélvelo. Si crees que el contrato puede funcionar trata de que funcione, aplica el mecanismo de penalidades. Si crees que se puede modificar, modifícalo. Es que se han pasado dos años diciendo que no se podía modificar y ahora sí que han hecho un aumento presupuestario. Lo que han ido es dando bandazos y esa es la mejor forma de que la ciudad no esté limpia.



Una reciente encuesta aprueba la gestión de la alcaldesa. ¿Qué nota le pondría?

Yo diferenciaría dos cuestiones. No podemos negar que Carmena tiene un estilo amable y dialogante. Es cercana en el trato. Desde ese punto de vista entiendo que los madrileños la perciban como amable y dialogante. Desde el punto de vista de la gestión yo la suspendo muy claramente.

¿Ha hecho algo bien en estos dos años?

Carmena tiene un estilo amable y dialogante, pero desde el punto de vista de la gestión yo la suspendo muy claramentee Nosotros decimos que la alcaldesa solo acierta cuando rectifica. Y es cierto que las veces que ha rectificado, siempre a instancias de la oposición, creo que ha acertado, como con el cese de Celia Mayer.



No debe ser fácil gobernar con tantas opiniones distintas...

Lo que nos venden es que son confluencias en una candidatura ciudadana. Lo que pudieron ser confluencias en un primer momento ahora son facciones enfrentadas. No hay un equipo de Gobierno sino facciones enfrentadas. El problema de la alcaldesa es que reina pero no gobierna. Porque al final es muy complicado gobernar cuando tus concejales no te reconocen la autoridad y cuando no dejan que tu criterio sea el adecuado. En eso la alcaldesa tiene un problema serio que cristalizó, por ejemplo, con el no cese Mauricio Valiente. Estoy convencido que Carmena quiere cesar a Mauricio Valiente como comisionado de los derechos humanos pero no la han dejado.



Mercamadrid, M-30, venta de viviendas sociales a 'fondos buitre'... ¿reconocen estos errores en la gestión del PP?

Obviamente en toda gestión hay aciertos y errores. Y que se pueden haber cometido errores puntuales nosotros no lo negamos. Si Ahora Madrid considera que el contrato de venta de los pisos de la EMVS es ilegal ¿por qué no lo resuelve? Si considera que el contrato del Open de Tenis es ilegal ¿por qué no lo resuelve y lo mantiene? ¿Por qué si el contrato de Mercaocio es ilegal no lo resuelve? Eso es lo que nos preguntamos. Ahora Madrid prefiere ir a la Fiscalía y manchar el conjunto de la gestión del Partido Popular antes que resolver los problemas que esos contratos pueden dar. En nuestro balance los aciertos han sido mayores que los errores. Y si no fuera así, ¿por qué seguimos siendo la fuerza mayoritaria para los madrileños?



¿Les van a pasar factura los escándalos de corrupción (Púnica, Gürtel y Lezo) en los próximos comicios?

Estoy convencido que los madrileños van a saber distinguir entre nuestras políticas y entre todos los casos que están sucediendo. Para que eso pase es necesario que perciban nuestra humidad y nuestro compromiso en la lucha contra corrupción.



¿Cuál ha sido el gran error de Esperanza Aguirre?

Ella misma lo ha definido: es una culpa in eligendo y una culpa in vigilandorespecto del que era presidente de la Comunidad Ignacio González. Y ella asume una responsabilidad, que por cierto no es habitual en este país. Por que asume una responsabilidad sin que haya indicio de irregularidad respecto de su gestión ni respecto de ella misma. No está imputada ni investigada ni en ningún juzgado se ha pedido su comparecencia. Ahora bien, que se han producido errores y que no hemos los deberes en el ámbito de la corrupción, tampoco no podemos negarlo.



¿Está más cerca de Aguirre o de Cifuentes?

Yo solo estoy cerca del Partido Popular. Hay algunos que me han definido como el último aguirrista y el primer cifuentista Yo solo estoy cerca del Partido Popular. Hay algunos que me han definido como el último aguirrista y el primer cifuentista. Pero de lo que soy es del Partido Popular.

¿Se ve como candidato a la Alcaldía?

Me veo como portavoz del Grupo Municipal Popular en estos momentos. A mí lo que me importa es, y estoy convencido que así será, que el próximo alcalde de Madrid sea del Partido Popular.

¿De quién es el mérito de la reducción de la deuda de la ciudad del PP o de Ahora Madrid?

Bueno, en primer lugar es herencia de la gestión del PP, que estableció un plan presupuestario a medio y largo plazo. Y en segundo lugar no es cierto sino error del Gobierno de Ahora Madrid. Están amortizando esa deuda porque no están ejecutando el presupuesto, que es lo que no le cuentan a los madrileños. En Madrid habría determinadas cantidades para el capítulo 6, que es el de inversiones. No se ha ejecutado más del 70%, incluyen el famoso edificio de Alcalá. Sin ese edificio no se habría ejecutado más del 50%. Se están colgando una medalla que deriva de su incapacidad de gestión.

¿Hay margen para bajar impuestos?

El Ayuntamiento distingue ideológicamente entre Hogar Social Madrid y La Ingobernable. Para nosotros es lo mismo Sin lugar a dudas hay margen para bajar impuestos. Creemos que con el nivel de ingresos que hay lo razonable es que se bajen los impuestos. Siempre lo hemos dicho: es mejor que el dinero esté en el bolsillo de las personas que en el bolsillo de las administraciones. Lo que está haciendo el Gobierno de Ahora Madrid es no bajo impuestos sino que los subo y con eso lo que hago es anticipar el pago de la deuda. ¿No sería mejor dejar ese dinero para los ciudadanos que anticipar el pago de esa deuda?



¿Qué haría si fuera el alcalde y un colectivo ocupara un edificio y le impusiera condiciones para empezar a hablar como está pasando con La Ingobernable?

Para empezar a hablar tienen que dejar el edificio. Las condiciones no las fijan los que ocupan ilegalmente un edificio. El Ayuntamiento distingue ideológicamente entre Hogar Social Madrid y La Ingobernable. Para nosotros es lo mismo. Los dos tienen que ser desalojados. Unos no son mejores porque tengan una ideología que otros.

BIO. Nació en Madrid en 1975. Abogado del Estado desde 2001. En 2007, la expresidenta regional Esperanza Aguirre (2003-2012) lo nombró Director General de Patrimonio Histórico, cargo que ocupó hasta 2011. En 2013 dejó el Gobierno regional. Aguirre lo repescó en 2015 para el Ayuntamiento, donde ha ejercido como responsable de Urbanismo.

