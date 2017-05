García (IU), nuevo alcalde de Morcín tras prosperar la moción de censura contra Barbao (PSOE)

Tal y como se esperaba, la moción tuvo el apoyo de los cuatro concejales de IU, el independiente de AMI y el de Somos Morcín. El PP se abstuvo, mientras que sólo los cuatro concejales del PSOE votaron en contra.

En su primer discurso como nuevo alcalde tras prometer el cargo, Maximino García ha dicho que buscará el "consenso" y el "diálogo" en su mandato, apelando a su experiencia a la hora de negociar como líder sindical. "Si no tuviese ambición, no me hubiese presentado a las elecciones", ha señalado para añadir a continuación que esa ambición no es personal, sino que busca mejorar las condiciones de los vecinos del concejo.

