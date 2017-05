Whatsapp defrauda con su última novedad: es una copia de Facebook

Hace pocas semanas sabíamos que Whatsapp iba a incluir stickers en sus chats. Una novedad de la que ya se han filtrado las primeras imágenes y que han decepcionado por tratarse de un elemento nada nuevo: son los mismos que llevas tiempo viendo en Facebook (propietaria de Whatsapp).

Este hecho, cuentan desde Andro4All, ha provocado un sentimiento de desánimo entre los usuarios debido a que los stickers de Facebook no son precisamente un elemento demasiado popular e implementarlo en Whatsapp tampoco parece que sea una buena idea existiendo decenas de emojis. También defrauda el hecho de pensar que un gigante como Facebook no sea capaz de desarrollar este tipo de iconos de forma diferenciada para su app estrella de mensajería instantánea.

Algo que, apuntan desde Andro4All, podría tener que estar relacionado con la nueva estrategia de Facebook, consistente en usar sus servidores para gestionar las conexiones de Whatsapp, algo que podría ocurrir en un futuro no muy lejano.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If