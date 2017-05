Salut crea 18 unidades de expertos para atender los síndromes de sensibilización central

El Departament de Salut de la Generalitat ha creado 18 unidades de expertos repartidas por toda Cataluña para atender a las personas con síndromes de sensibilización central (SCC), un conjunto de enfermedades crónicas que con frecuencia no tienen reconocimiento social -algunas ni siquiera están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y entre las que destacan la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilidad química multiple.

El conseller de Salut, Toni Comín, ha anunciado este viernes esta iniciativa, en la que se han invertido tres millones de euros este año, y ha explicado que estas unidades cuentan con profesionales de la atención primaria y hospitalaria específicamente formados y que están orientadas a mejorar la autonomia, el bienestar y la calidad de vida de quienes están afectados por los SCC.

Algunos de los síndromes de sensibilización central no están reconocidos como enfermedades por la OMSEstán ubicadas en el Hospital Josep Trueta de Girona, el Hospital Santa Maria de Lleida, el CAP Baix Ebre-Terres de l’Ebre ICS, el Hospital Moisés Broggi, el Parc de Salut Mar, el Hospital de Mollet, el Hospital Mútua de Terrassa, el Hospital de Viladecans, el Hospital de Manresa-ALTHAIA, el Hospital d’Igualada-EAP Igualada ICS, el Hospital Vall d’Hebron, el Hospital de Sant Pau, el Hospital Parc Taulí de Sabadell, el Hospital de Vic, el Hospital Clínic, el Hospital de Mataró, el Hospital Joan XXIII de Tarragona i el Hospital Municipal de Badalona -la de este centro aún no está en marcha porque no se ha acreditado su calidad pero se espera que entre en funcionamiento en un futuro próximo-.

Estas unidades han sido auditadas para que garanticen más de una veintena de estándares de calidad y serán evaluadas anualmente.



Comín ha apuntado que en 2010 ya se implantaron 16 Unidades Hospitalarias Especializadas (UHE) para atender a las personas con SCC pero que "no cumplían los criterios de calidad". "Eran 16 declaraciones de intenciones", ha afirmado, y ha añadido que "a efectos prácticos era como si no existieran".



El conseller ha celebrado que ahora Cataluña "seguramente dispone de la mejor atención a estas patologías de Europa" y ha dicho que las 18 unidades de expertos se han creado "desde la conciencia de que entre las personas que sufren estas enfermedades hay mucho sufrimiento físico, psíquico y social".



Según los datos de Salut, en Cataluña hay actualmente unas 140.000 personas afectadas de fibromialgia, 45.000, con síndrome de fatiga crónica y unas 5.000 con sensibilidad química múltiple.



Falta de optimismo



El presidente de la Plataforma FAMILIARS FM-SFC-SQM, Jordi Calm, ha mostrado su "agradecimiento" por el plan de la Generalitat pero ha señalado que no es "demasiado optimista" porque llevan reclamando desde 2008 una mejora de la atención a las personas con SCC.



Ha apuntado, asimismo, que estos enfermos "sufren mucho porque muchas veces no se les toma en serio" y que "tienen derecho a la misma asistencia que otros pacientes".



"Son enfermedades reales que causan un sufrimiento real y a veces incluso el entorno más próximo de los afectados no les cree", ha dicho.



También ha afirmado que "aunque estos síndromes no tiene cura los enfermos pueden aprender a vivir con ellos".



Por su parte, el director del Área Básica Igualada Urbà, el médico Xavier Cantero, ha apuntado que las nuevas unidades de expertos "toman mucha importancia" para poder ofrecer "atención personalizada" y "tratamientos no farmacológicos como la actividad física o la terapia cognitiva-conductual" y ha reclamado que se potencie la investigación alrededor de estas enfermedades.



