Sarah Hyland ('Modern Family') responde a los que la acusan de fomentar la anorexia

Sarah Hyland, una de las protagonistas de la sitcom Modern Family, ha respondido este jueves a todos aquellos que estos días han criticado duramente su aspecto físico a raíz de una imagen subida a su cuenta de Instagram.

"No he tenido el mejor año de mi vida. Quizá algún día hable sobre esto, pero ahora me gustaría algo de privacidad. Diré que este año ha traído muchos cambios y con ellos, cambios psicológicos", ha explicado a través de sus redes sociales después de que muchos de los comentarios de la fotografía apunten a la anorexia como el motivo principal.

"No soy fan de la delgadez extrema, algo que me habéis dicho. Ninguna cabeza debería ser más grande que un cuerpo, pero teniendo en cuenta que he estado en la cama los últimos meses, he perdido mucha masa muscular", ha añadido. La intérprete de 26 años cuenta que han sido precisamente las circunstancias las que la han situado en el lugar en el que está ahora, donde no tiene "el control" de cómo es su cuerpo.

"Estoy preocupada por mi aspecto en este momento. Nunca es divertido mirarte al espejo y ver que tu duro trabajo en el gimnasio se ha desvanecido o tener las piernas del tamaño del brazo".

Ha querido recalcar, ante todo, que intenta mantenerse lo más sana que puede y que esta aclaración la hace no por ella, sino por todas las jóvenes a las que pueda afectar o influir su estado. "Escribo esto porque se me acusa de promover la anorexia. Y quiero que las jóvenes sepan que no es mi intención".

En su alegato explica que está intentando cuidarse para estar lo más sana posible, pero que no es fácil y que tiene que trabajar a diario para conseguirlo. "Sé que mi cara está hinchada por la medicación, pero también está salvando mi vida". Hyland, eso sí, ha mantenido al margen el problema que atraviesa y se ha refugiado en "el amor y la positividad" para motivar su recuperación.

"Sherwood (and nothing else) looks good on me" @domsherwood ❤️ Buy a shirt and a portion of the proceeds go to the Anti-Bullying Alliance! https://represent.com/sherwood/official-dominic-sherwood-tee-sherwood-looks-good-on-me-blue-eyes Una publicación compartida de Sarah Hyland (@therealsarahhyland) el23 de May de 2017 a la(s) 3:49 PDT