¿A pagar o a devolver? Despeja tus dudas antes de presentar la Declaración de la Renta

Cada año la misma pregunta. ¿Este año me saldrá a pagar o a devolver? Para que no haya sorpresas de última hora, es conveniente que, además de repasar todos los datos tributarios (deducciones, ingresos o patrimonio), conoce bien todos los detalles tanto si te sale a pagar como si no.

A ingresar o a devolver, ¿qué significa cada concepto?

¿Positivo o negativo? El símbolo que acompañe al resultado de la declaración de la Renta marcará si sale a pagar o a devolver en esta nueva campaña correspondiente al ejercicio 2016. Si sale positivo, el contribuyente tiene el deber de ingresar ese importe al Tesoro Público. Si por el contrario, el resultado de la declaración es negativo significa que Hacienda deberá reintegrar esa cantidad al declarante.

Si me sale a devolver, ¿cuándo me pagará Hacienda?

Aunque lo habitual es un mes, mejor que no cuentes con dicho ingreso para una fecha próxima. Si no hay contratiempos y todos tus datos están bien, Hacienda dispone de un plazo legal de seis meses, es decir, antes de final de año, para hacerte la devolución a la cuenta bancaria que has especificado. En el caso de que el importe exceda los 3.000 euros, es probable que tarde más de un mes en proceder al ingreso.

No tengo cuenta bancaria, ¿cómo voy a a cobrar?

Cuando el contribuyente no tiene cuenta abierta en ninguna Entidad bancaria colaboradora se podrá hacer constar dicho extremo a través de un escrito dirigido al titular de la Administración o Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que corresponda a su domicilio habitual, incluyendo dicho escrito junto a la declaración. Tras las comprobaciones pertinentes, el fisco podrá ordenar la realización de la devolución mediante cheque cruzado o nominativo del Banco de España.

¿Y si Hacienda no cumple el plazo de seis meses?

De ser así, la Agencia Tributaria está obligada a incluir en la devolución el llamado ‘interés por demora’. Estos intereses no serán cobrados por el contribuyente cuando la devolución no pueda tramitarse dentro del plazo señalado por no estar correctamente cumplimentada en todos sus extremos: no contener la documentación exigida, o carecer o ser erróneos los datos de la cuenta a la que deba ser transferido tu importe.

¿puedo comprobar en qué estado se encuentra mi devolución?

Sí, puedes buscar tu expediente vía telemática en la web de la Agencia Tributaria (http://www.agenciatributaria.es) . En el apartado ‘Estado de Tramitación’ aparecerá alguno de estos mensajes: «Se está tramitando», «Está siendo comprobada», «ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted», entre otros. Cuando la declaración sea correcta, aparecerá el mensaje indicando cuándo será emitida la devolución.

Me sale a pagar, ¿estoy obligado a presentar la declaración?

Es evidente que si te sale a devolver conviene rendir cuentas, pero no todo el mundo está obligado a hacerlo. Esto varía en función de los ingresos y pagadores que hayas tenido durante 2016.

Debo pagar demasiado, ¿puedo ingresar el dinero a plazos?

Sí, Hacienda ofrece la posibilidad de hacerlo en un solo pago o de fraccionar la deuda distribuyendo la cuota en dos: es obligatorio que el primer pago sea del 60% del importe y se efectuará en el momento de presentar la declaración, ya sea en efectivo, con cargo en cuenta, o por domiciliación bancaria. El segundo pago será del 40% restante y se podrá realizar hasta el 6 de noviembre de 2017, siempre que la declaración se presente dentro del plazo establecido. Si se trata de una declaración complementaria no podrá fraccionarse en dos plazos.

¿Y si lo pago en una sola vez?

Se puede realizar mediante adeudo o cargo en cuenta o mediante domiciliación bancaria, en cualquiera de las Entidades colaboradoras autorizadas (Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito) situadas en territorio español, aunque se efectúe fuera de plazo.

¿Hasta cuándo puedo realizar el pago?

Si tu declaración resulta a ingresar, tienes hasta el 26 de junio de 2017 si eliges domiciliar el pago. Si optas por el cargo en cuenta bancaria tendrás hasta el 30 de junio, misma fecha que para la devolución.