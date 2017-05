El exprimer ministro griego Lucas Papademos resulta herido tras una explosión en su coche

El ex jefe del Gobierno griego Lukas Papademos resultó herido este jueves tras una explosión en su vehículo blindando en el centro de Atenas.

De acuerdo a Reuters, la explosión se ha debido a un paquete bomba que el exprimer ministro, acompañado del exvicepresidente del Banco Central Europeo, abrió en el interior del vehículo.



Papademos, que fue primer ministro entre 2011 y 2013, ha sido trasladado a un hospital ateniense con heridas en la zona del abdomen y las piernas, según el diario Proto Thema. No obstante, medios locales informan que el exjefe de Gobierno se encuentra fuera de peligro.

Los hechos ocurrieron a las 18.30 (15.30 GMT) y la policía, que ha acordonado la zona, ni confirma ni descarta que haya sido un atentado, que sería el primero contra un primer o ex primer ministro desde 1920.

Más información en breve...

Former #Greek PM Papademos injured from blast of booby trapped envelope in car. pic.twitter.com/oyS7gulTQ0