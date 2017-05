El resurgir de Nintendo, de Wii a Switch

No importa la edad que tengas o si no te interesan los videojuegos en absoluto, si hay una compañía del mundo del ocio digital de la que hayas oído alguna vez hablar, esta será seguramente Nintendo, y es que la compañía Nipona fundada el 23 de septiembre de 1889, por el japonés Fusajiro Yamauchi, ha conseguido que a nivel mundial relacionemos la palabra “videojuegos” con su imagen de marca o con sus simpáticos personajes, con Mario y Pokémon, como máximos exponentes.

Sin embargo no solo de fama y prestigio vive una marca y por supuesto, eso no garantiza la supervivencia en el mercado de la misma, como muchas empresas Nintendo ha protagonizados numerosas idas y venidas de la compañía desde sus orígenes, pero ha sido en estos últimos años cuando ha alcanzado uno de sus peores momentos para posteriormente superarlo y resurgir por todo lo alto.

Para entender este fenómeno, basta con remontarnos a noviembre de 2006, momento en que Nintendo lanzó al mercado la que sería su consola con más ventas hasta el momento, la Nintendo Wii. Con este movimiento, la compañía Nipona aprovechó el estancamiento del mercado en materia de videojuegos y la falta de variedad en el mismo, y ofreció a los jugadores una videoconsola totalmente novedosa que hacía uso del control por movimiento del cuerpo como principal reclamo para hacerse con una.

La Nintendo Wii no solo proporcionó un sistema muy novedoso y original a la hora de jugar, sino que logró abarcar e incluir en el mercado del ocio digital a un tipo de consumidor “casual” que ya no era el típico amante “hardcore” de los videojuegos, en su lugar, niños de todas las edades y gustos, madres, padres y abuelos podían jugar en familia o reuniones sociales a minijuegos variados en los que moverse y con los que pasar el rato y en buena compañía.

El éxito de Wii fue tremendo y superó ampliamente en ventas a sus competidores: Sony y Microsoft, que atónitos contemplaban como de la nada, Nintendo había conseguido un nuevo tipo de cliente al que vender sus videoconsolas y más importante aún, cómo había logrado que la palabra “videojuegos” pasase a representar fiesta, amigos y felicidad en lugar de algo “friki”

No obstante y como todo en la vida, la época de Wii llegó a su fin y en un intento por conservar a ese público casual de videojuegos, y a la vez intentando recuperar a los jugadores hardcore de toda la vida, queriendo mantener esa imagen de sociabilidad y buen rollo, Nintendo desarrolló la Wii U, una consola que intentaba darle otra vuelta al concepto de originalidad que tanto caracterizó a la wii original, pero sin los mismos resultados.

No podemos saber exactamente cuál fue el motivo, podría decirse que Wii U intentaba abarcar demasiado, aprovechando el tirón de la anterior consola, pero lo que sí es seguro es que la consola no consiguió ni atraer a las editoras para ampliar su reducido catálogo de juegos, ni a los jugadores para que disfrutasen de esta plataforma de juegos de forma masiva. A pesar de su planteamiento innovador, Wii U fue un tremendo fracaso que perdió fuelle de manera progresiva y no supo captar la atención de los usuarios ni del mercado.

En esta situación tan desastrosa, que coincidió con la muerte de su por entonces director Satoru Iwata , y a pesar de haber perdido millones con las acciones de la compañía en mínimos históricos, la compañía logró sobrevivir, y como en cualquier historia de auto superación, Nintendo lo volvió a intentar.

Aprovechando el concepto original de la Wii con la que ganaron millones, y dándole una vuelta más, pero sin desperdiciar por completo a esa idea a medias llamada Wii U, Nintendo empezó a trabajar en la que ha sido su última videoconsola, la Nintendo Switch, una consola híbrida (tanto portátil, como de sobremesa) destinada a convertirse en la plataforma de ocio social e individual definitiva.

La consola salió a la venta el 3 de marzo de este año a un precio de 320€, y a pesar de contar con el repertorio de juegos de lanzamiento más reducido de la historia, con muchos de los que todavía solo sabemos promesas, se agotó el mismo día y a día de hoy cuesta encontrarla disponible en prácticamente todos los puntos de venta.

Pero, entonces ¿cuál ha sido el éxito de Nintendo Switch? ¿En qué radica el resurgir de Nintendo?

Sin duda alguna que se agote un producto para jugar a videojuegos el mismo día de lanzamiento, cuando solo cuenta con un catálogo excesivamente limitado de juegos a la venta, resulta totalmente incomprensible para cualquier otra empresa, a no ser que esa sea Nintendo, la cual centró sus esfuerzos no solo en la calidad de su producto, sino en la campaña de promoción previa al lanzamiento de la consola, la cual junto con la que protagonizó Pokémon Go, se ha convertido en una de las mejores campañas de márketing de la historia.

En ella, Nintendo jugó hasta el último momento con la expectación sobre su nueva consola y una vez presentada logró fusionar los conceptos de diversión, originalidad, comodidad y nuevas posibilidades de juego, que tanto habían representado el éxito de la compañía en el pasado, para darse la mano perfectamente con palabras más modernas como potencia y gráficos, en un producto que utilizaba como estrategia para la venta un tono de comunicación jovial, con mensajes y elementos que representaban diversión, felicidad y amistad que tan efectivos son en publicidad.

El resultado ya lo conocemos, Nintendo ha vuelto a demostrar que para triunfar y resurgir, no solo se necesita crear un buen producto, hay que saber cómo promocionarlo y venderlo, conocer a tu público objetivo y realizar una campaña de comunicación que satisfaga sus necesidades. Gracias a este conocimiento del mercado y con la experiencia de su anterior fracaso, la compañía supo cómo aprovechar la expectación y todos los elementos y recursos que tenía a su disposición para volver a despertar ese espíritu Nintendero que durante 5 años había estado más dormido que de costumbre.

No cabe ninguna duda, Nintendo Switch ha sido un completo éxito y gracias a ella la compañía está viviendo una nueva edad dorada en la que día tras día sus acciones incrementan su valor, pero más importante aún Nintendo ha resurgido para luchar por ser la plataforma líder de videojuegos y parece que va a volver a ponérselo difícil a Sony y Microsoft, la guerra de las videoconsolas vuelve a estar más viva que nunca.