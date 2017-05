Una modelo de Playboy cumplirá condena por fotografiar a una anciana en la ducha y mofarse

Dani Mathers, actriz y modelo de 28 años, elegida como la Playmate Of The Year 2015. (ATLAS)

La modelo de Playboy Dani Mathers, que causó furor en las redes sociales tras publicar una foto de una mujer de 71 años desnuda en la ducha para burlarse de ella, ha sido citada este miércoles para defenderse ante un tribunal en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles por un cargo menor de invasión y privacidad.

Ante la audiencia, Mathers, de 30 años, se ha disculpado por capturar la foto en un club de fitness de Los Ángeles en julio y publicarlo en Snapchat con el subtítulo: "Si yo no puedo ver esto, entonces tú tampoco". La publicación fue acompañada por un selfie de la modelo con su mano tapándose la boca como si estuviera horrorizada.

Playboy model Dani Mathers’ body-shaming trial tentatively set for end of May https://t.co/hhs5F30CKA pic.twitter.com/oQn9FCGykQ — New York Daily News (@NYDailyNews) 15 de mayo de 2017

En ese momento, la modelo declaró que se había equivocado y que su intención era mandarle la captura a una amiga por mensaje privado pero que, sin querer, lo hizo públicamente. "Estuvo horriblemente mal y no lo quería hacer. Sé que el body-shaming está mal. Ese no es el tipo de persona que soy", dijo. Sin embargo, ante la Corte, no quiso alegar nada más en su defensa. Según su abogada, Mathers optó por no contestar a las preguntas que le hicieron.

A la que fuera elegida como la Playmate del año 2015, ya en su momento, esta publicación le supuso perder su trabajo, que le vetaran en una cadena de gimnasios en Estados Unidos, un linchamiento en internet y, una denuncia de LA Fitness, el gimnasio donde fue tomada la foto, para proteger a sus usuarios.

Ahora Mathers ha sido condenada a tres años de libertad condicional. Además, deberá cumplir 30 días de servicios comunitarios quitando graffitis en Los Angeles, según informa el periódico Los Angeles Times.