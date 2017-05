Óscar Puente asegura que Sánchez "no va a ir a una institución" pues no sería "coherente, sensato, ni decente"

En declaraciones recogidas por Europa Press, Puente ha sido otro de los representantes socialistas que ha desmentido la posibilidad de que el que fuera candidato a la Presidencia del Gobierno vaya a acceder al Senado para ocupar el puesto de designación regional que actualmente corresponde al exsecretario general del PSCyL Óscar López.

El regidor ha aseverado que esa información no tiene "el más mínimo fundamento" y ha afirmado "de una fuente muy directa" que Pedro Sánchez no tendrá papel institucional alguno "Y lo que no va a hacer es entrar en el Senado ni por la puerta de atrás ni por una puerta lateral", ha subrayado.

En cuanto al papel en el partido del senador por Castilla y León Óscar López, que ha formado parte de la candidatura de Patxi López a las Primarias socialistas, el alcalde de Valladolid ha considerado que es "harina de otro costal" y que corresponde a la Ejecutiva autonómica, al secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, y al Grupo Parlamentario.

En todo caso, Puente ha apostillado que López ha sido "una de las grandes decepciones políticas y casi vitales" que ha tenido.

