El Govern busca soluciones para evitar el sacrificio de la vaca Margarita

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha asegurado que está trabajando con el propietario de una vaca de Tortosa (Tarragona), conocida como 'Margarita', para "encontrar una solución" que evite su sacrificio, previsto en cumplimiento de la ley porque el animal no tiene ninguna identificación ni documentación sobre su historial veterinario y situación sanitaria. La vaca está en un santuario para animales

Imágenes 1 Foto

En un comunicado, Agricultura ha explicado que, como es habitual en estos casos, desde el departamento se informó al dueño de la infracción cometida, de la sanción correspondiente y de la actuación prevista por la normativa en caso de que no se pudiera acreditar la trazabilidad e identificación de la vaca, pero ha asegurado que a día de hoy no se ha podido acreditar el estado sanitario, la identificación y procedencia del animal.

La Conselleria ha lamentado que la vaca ha sido trasladada, sin autorización, a un santuario de animales, lo que ha alertado de que "ha forzado una situación que aún complica más la resolución del conflicto".

El santuario de animales El Hogar Provegan, ubicado en Tarragona, ha impulsado una petición a través del portal 'Change.org' para evitar el sacrificio de la vaca, que hasta el momento ha conseguido 167.000 firmas, en la que piden a la Conselleria "que no maten a Margarita y que pueda vivir el resto de su vida en el Santuario El Hogar ProVegan".

Los impulsores explican que el propietario de la vaca la recibió como un regalo y nunca la registró porque no es un animal de explotación, sino de compañía y, tras la denuncia de una vecina, las administraciones han sancionado al dueño por no haberla registrado. Agregan que la normativa europea establece que se debe sacrificar al ganado no identificado, pero argumentan que "Margarita nunca ha sido ni será empleada como ganado", por lo que solicitan que no sea sacrificada.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.