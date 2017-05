Lastra (PSOE) dice desconocer los motivos del cese de Blanco del que se enteró esta mañana y evita valoraciones política

Así, preguntado si considera que este cese tiene que ver con la celebración de las primarias del PSOE, Lastra ha asegurado que "no tiene ni idea de los motivos" y ha reiterado en varias ocasiones que se enteró de la dimisión esta mañana, antes de iniciarse el pleno.

"No tengo ni idea, yo sabía que el hombre estaba pensando dejar la política pero no sabía cuando", dijo Lastra. Una respuesta que ha provocado que los periodistas repreguntasen si se trata de "dejar la política o dejar la consejería", a lo que Lastra ha indicado "no se, la política o la consejería, son cosas de él".

Ha insistido en que no conoce ninguna motivación del ya exconsejero y ha pedido respeto para esa decisión. "Estoy hablando de algo que desconozco", ha insistido Lastra que ha manifestado que "no puede hacer una valoración política de un asunto del que se acababa de enterar".

Francisco Blanco fue el único miembro del Gobierno asturiano que se posicionó del lado del secretario electo, Pedro Sánchez. Durante la campaña de las primarias también estuvo presente en algún acto de Patxi López. Según el Gobierno, Blanco ya había trasladado hace meses su intención de dejar el cargo y reincorporarse a su puesto en la Universidad de Oviedo donde es profesor de Hacienda Pública.

