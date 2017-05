El director Zack Snyder agradece a los fans el apoyo tras conocerse el suicidio de su hija

Esta semana se ha conocido la triste noticia de que una de la hijas de Zack Snyder, Autumn, de 20 años, se suicidó en marzo, una tragedia que ha llevado al cineasta y a su mujer a abandonar el proyecto de La Liga de la Justicia.

"He decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos, que realmente me necesitan", dijo el director, que en un principio decidió seguir trabajando pensando que sería terapéutico.

Al conocerse el suceso, los fans no dudaron en dar todo su apoyo al director, quien ha querido agradecer ahora las muestras de cariño. "Gracias por el intenso apoyo. No puedo expresar lo mucho que significa en este momento tan difícil para Debbie, para mí y para la madre de Autumn, Denisse", ha escrito Snyder en Twitter.

Thanks for the outpouring of support. I can't express how much it means to Debbie & I and Autumn’s mother, Denise, at such a difficult time.

Snyder publicó otro mensaje en la red social dirigido a aquellos jóvenes que en algún momento han pensado en quitarse la vida. En el tuit cuenta que hay organizaciones que pueden ofrecer ayuda e incluye un enlace a una de ellas, a AFSP (American Foundation For Suicide Prevention).

To support or seek help, please know there are places such as https://t.co/LUw6woJElo and https://t.co/OW50Kobpzz that are doing great work.