El Tribunal Supremo otorga definitivamente la custodia de su hija a Susana Guerrero

El Tribunal Supremo ha entregado definitivamente la custodia de su hija a Susana Guerrero, la madre que se negaba a entregar a la menor a su padre, condenado por violencia de género y denunciado por abusos sexuales. El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa del padre al considerar que no ha habido fallos procesales y al no considerar probado que la Audiencia Provincial de Toledo descuidara el interés del menor.

Susana Guerrero recibía esta semana la sentencia del Supremo con mucha alegría, sabiéndose vencedora de la batalla final por la custodia. "Estoy muy contenta, porque mi principal motivación siempre ha sido mi hija y mi empeño ha sido no entregársela a un maltratador", ha asegurado a 20minutos.

Sin embargo, esta madre echa en falta que el Tribunal Supremo no se haya pronunciado sobre el SAP, el síndrome de alienación parental, toda vez que la Audiencia de Toledo basó su fallo en recriminar a la juez de Talavera de la Reina que asentara su decisión en la concurrencia de un síndrome muy discutido cientificamente "que no ha contado con respaldo de organismos tan solventes como la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos".

"Me hubiera gustado que hubiera marcado jurisprudencia, pero el SAP sigue incrustado en la Justicia", se ha lamentado. También le hubiera gustado, dice, que hubiera sostenido su tésis de que "un maltratador no es un buen padre".

Susana Guerrero saltó a las noticias cuando una juez de Talavera de la Reina (Toledo) decidió dar la custodia de su hija Nayara, ahora de casi 12 años, a su padre en base al criterio de un perito forense que aseguraba que su madre estaba poniendo a la menor en contra de su progenitor. Guerrero tuvo a Nayara siendo menor de edad y con el hombre que había intentado adoptarla en un centro de menores. Fue denunciado por abusos sexuales, pero ella entonces lo exculpó. Después, con Nayara ya de dos años, el hombre fue condenado por violencia de género por agredirla físicamente.

Sin embargo, el "calvario judicial" de esta madre está lejos de haberse terminado en el Tribunal Supremo, reconoce ella misma. "He ganado la batalla de lo civil, pero ahora él me persigue por la penal, por incumplir el régimen de visitas, y ya me han condenado a un año de prisión. Quiere que me encarcelen para quedarse con la niña, pero es que ahora ella ya no es tan pequeña y no quiere verle. Yo no pienso obligarla a ir con quien ella no quiere estar".

Ni la Audiencia, ni el Supremo fijan concretamente los derechos de visita del progenitor, pero Susana Guerrero insiste en oponerse a forzar a su hija a dichos encuentros. "Estoy respetando su voluntad, pero es que además me niego a que me ocurra a mí lo que ha pasado en Galicia", dice en referencia al asesinato de un padre a su hijo en un régimen de visitas en Oza.