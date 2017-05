La Policía de Mánchester deja de compartir datos con EE UU por las filtraciones

La policía de Mánchester ha dejado de compartir información con las autoridades de Estados Unidos a raíz de las filtraciones en ese país a la prensa con relación al atentado del pasado lunes, informa la BBC.



La divulgación de datos a los medios estadounidenses y la difusión este miércoles por el diario norteamericano The New York Times de imágenes del lugar del ataque, que dejó 22 muertos y 64 heridos, entre ellos niños, ha provocado un gran malestar entre las autoridades británicas.



La primera ministra británica, Theresa May, se quejará este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, por estas filtraciones cuando se encuentren en la cumbre de la OTAN en Bruselas.

Esas instantáneas fueron difundidas por el citado rotativo después de que se revelara información clave a periodistas norteamericanos sobre lo sucedido, como la identidad del terrorista suicida, Salman Abedi, de 22 años y nacido en el Reino Unido de origen libo.

También se adelantaron a las autoridades británicas al revelar que el ataque del lunes era un atentado terrorista, un extremo que entonces aún no había confirmado la policía de este país.

Según la citada cadena de televisión, el cuerpo policial de Manchester confía en reanudar la relación normal que existe entre los servicios de inteligencia de ambos países, que habitualmente comparten datos confidenciales, aunque ahora mismo están "furiosos" tras las filtraciones, pues creen que podrían dañar la investigación.

Con relación a las imágenes de The New York Times de la escena del atentado, el consejo Nacional de Jefes de Policía del Reino Unido consideró, en declaraciones divulgadas por medios locales, que "socavan las investigaciones, la confianza de las víctimas, de los testigos y sus familiares".

Las filtraciones procedentes de EE UU sugerían además, al parecer, que familiares de Abedi ya habían advertido a los servicios de seguridad británicos de que era una persona peligrosa. Entre las instantáneas divulgadas se veían fotos de fragmentos de explosivo y de la mochila empleada por el terrorista suicida, Salman Abedi, para transportar la bomba.

Stoltemberg: "Es un asunto bilateral"

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, afirmó que compartir inteligencia "se basa en la confianza" y precisó que el conflicto entre ese país y el Reino Unido por ese motivo es "bilateral".



"No puedo entrar en un asunto del que no conozco los detalles y que es un asunto bilateral entre EEUU y el Reino Unido (...) No voy a entrar en el asunto específico del ataque en Manchester", advirtió Stoltenberg, preguntado por la cuestión, a su llegada a la cumbre.



"Lo que puedo decir es que compartir inteligencia es muy importante, se basa en la confianza y hemos visto en la OTAN durante muchos años que hemos sido capaces de compartir bien inteligencia", agregó. El político noruego señaló que compartir ese tipo de información "es muy importante para la Alianza y para los aliados".



Recordó que por ello la OTAN puso en marcha recientemente una división de inteligencia y que este jueves los líderes acordarán crear una nueva célula de inteligencia para luchar contra el terrorismo, que incluirá datos sobre combatientes extranjeros.