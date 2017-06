Las películas que prometen aterrorizarnos este 2017

Una de las películas de terror más elogiadas de los últimos años, la norteamericana Déjame salir (Get Out) dirigida por el debutante Jordan Peele, llegó a nuestros cines hace escasas semanas. Un filme de muy bajo presupuesto, solo 4,5 millones de dólares, y que contrasta con la superproducción La momia, que se estrenó el pasado viernes, con un coste que supera los 125, grandes dosis de acción y efectos especiales, y en la el personaje de Tom Cruise se enfrenta a toda una horda de horrores.

El terror de 'Amityville' llegará a su decimocuarta entrega, y las sagas de 'Saw' o 'La matanza de Texas' hasta la octava La momia forma parte de un proyecto mucho mayor por parte de los estudios Universal. Bajo el título de Dark Universe (Universo Oscuro), devolverá a la vida cinematográfica a los monstruos más queridos del género y que convirtieron Universal en una productora mítica durante los años 30 y 40. Ya se ha anunciado que Javier Bardem será quien interprete a Frankenstein y Johnny Depp al hombre invisible en las próximas películas. Russell Crowe será el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el único personaje que, de momento, actuará como nexo en todas ellas.

Pero, volviendo a esta temporada, otros estudios tienen a punto más regresos en forma de secuelas, o precuelas. Vayamos por orden, el del número de secuela en la franquicia correspondiente. Annabelle: Creation, segunda parte de la película en solitario de la diabólica muñeca de Expediente Warren (12 de octubre en España); Insidious 4 (3 de noviembre) con más fantasmas y viajes astrales; Cult of Chucky, la séptima del muñeco diabólico (20 de octubre en EE.UU.); Leatherface, la octava de La matanza de Texas y centrada en los orígenes del siniestro "Cara de cuero" (sin fecha de estreno); Saw: Legacy, también la octava de la sangrienta y sádica franquicia (27 de octubre en EE.UU.); y Amityville: El despertar (30 de junio en EE.UU.), nada menos que la decimocuarta de una saga sobre casas encantadas que empezó en los 70.

También estará el remake de Flatliners (Línea mortal), en torno a unos estudiantes de medicina intentando descubrir si existe vida más allá de la muerte. El original de 1990 lo protagonizaron Julia Roberts y Kiefer Sutherland. La nueva versión tiene previsto estrenarse a finales de septiembre en Estados Unidos y en ella estarán Nina Dobrev, Ellen Page y Diego Luna, con cameo incluido de Sutherland. Mientras que el valenciano Paco Plaza nos traerá su nueva propuesta de género, Verónica, en cines a partir del 25 de agosto; y el sevillano Miguel Ángel Vivas Inside, remake de un clásico moderno del cine gore como es la francesa À l'intérieur, y que se estrenará el 18 de agosto.

Seis irresistibles terrores

A Ghost Story. Una historia de amor sobrenatural, muy en la línea de Ghost (1990), pero en lugar de Demi Moore y Patrick Swayze aquí el espectro es Casey Affleck y su afligida viuda Rooney Mara. Dirigida por David Lowery (Peter y el Dragón) fue una de las sensaciones del pasado festival de Sundance. Estreno previsto: 7 de julio en EE.UU.

It. No se han escatimado medios para la adaptación de una de las grandes novelas de Stephen King. Pennywise, la criatura diabólica a la que encanta tomar distintas formas, sobre todo la de payaso, contra los muchachos del Club de los Perdedores. Se estrenará en dos partes, ambas dirigidas por Andrés Muschietti (Mamá). Estreno previsto: 8 de septiembre.

La torre oscura. Las novelas de Stephen King serán las estrellas de la temporada. Una de sus sagas más célebres podría convertirse también en franquicia cinematográfica. Idris Elba interpreta al "Pistolero" y Matthew McConaughey a su archienemigo, el "Hombre de Negro". Estreno previsto: 18 de agosto.

Llega de noche (It Comes At Night). En un futuro posapocalíptico, una familia vive recluida en una mansión en medio del bosque, intentando protegerse de una amenaza sobrenatural que ha exterminado la mayor parte de la raza humana. Una producción de presupuesto muy modesto y que se basa sobre todo en el terror psicológico. La crítica ha empezado a decir maravillas sobre ella. Estreno previsto: 7 de julio.

Musa. Lo próximo de Jaume Balagueró, uno de los directores más representativos del género, también a nivel internacional, presentará una trama con varios personajes conectados a través de sus sueños, en los que presencian la muerte de jóvenes en extraños rituales. El reparto cuenta con Leonor Watling, Franka Potente, Manuela Vellés y, en un papel secundario, Christopher Lloyd (el famoso 'Doc' de Regreso al futuro). Estreno previsto: 1 de diciembre.

Suspiria. Las alumnas de una academia de baile sufren horribles muertes a manos de un psicópata. Es el remake de una de las mejores películas, sobre todo por su estética, del maestro Dario Argento. La nueva versión está protagoniza por Dakota Johnson, Chlöe Grace Moretz y Tilda Swinton. Dirige el también italiano Luca Guadagnino, que ha destacado en otros títulos, no de terror, como Cegados por el sol. Sin fecha de estreno prevista.