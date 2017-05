Presidente de Pevafersa entregó documento que vincula a Bahamonde con la empresa "para colaborar con la justicia"

Poco antes de entrar a declarar, Berdión ha asegurado que él "ni robó ni firmó" ese contrato por el que se cedían acciones de Pevafersa a Bahamonde a cambio de entrar en la junta directiva de la compañía fotovoltaica.

"No lo conocía, pero además por aquella época tenía otros problemas más importantes, como el tener que pagar las nóminas atrasadas a mis empleados, así que lo único que quería era colaborar con la justicia", ha reiterado durante su declaración.

"Se trataba de un documento donde se hablaba de participaciones y me llamó la atención las personas que se nombraban allí", ha justificado sobre su acción, puesto que estas participaciones se iban a entregar a José Bahamonde, Agustín de la Fuente, responsable de Iberdrola en la provincia, y Leandro Villasante, de Endesa. Un documento que durante la declaración de los acusados del martes se quiso justificar que se había quedado "sin valor" porque finalmente no fue firmado por ninguno de ellos y no pasaron a formar parte del grupo asesor de la empresa Pevafersa.

En el tercer día del juicio contra cinco acusados por esta trama, ha sido el turno de las declaraciones de la docena de personas llamadas como testigos por la acusación pública. Además de Berdión, entre otros, también ha estado la que fuera secretaria de Bahamonde en Industria y la que lo sustituyó cuando dejó este cargo en la delegación territorial de la Junta.

Este jueves será el cuarto día del juicio, en el que declararán los testigos de la defensa y donde finalmente no estará el ex consejero de Industria, Tomás Villanueva, una vez que uno de los dos abogados de la defensa, Francisco Javier Gómez de Liaño, haya renunciado a esta declaración.

Consulta aquí más noticias de Zamora.